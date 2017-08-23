За полгода белорусы получили переводов из-за границы на $200 миллионов 2 23.08.2017, 12:57

Cтатистика показывает, что белорусы все чаще ищут работу за границей.

Причем чем дальше, тем активнее белорусы получают деньги из-за границы. Если в первом квартале этого года жителям страны пришло чуть больше $94 млн., то во втором - уже чуть больше $101 млн. Всего же за полгода мы получили из-за рубежа 195,5 млн. долларов, пишет kp.by. В прошлом году за те же полгода пришло 149 млн.

При этом средняя сумма одного перевода немного уменьшилась - с 350 долларов в первом квартале до 346 во втором.

Отправлять деньги за границу белорусы тоже стали чуть больше. Если в первом полугодии 2016-го общая сумма денежных переводов из Беларуси составила 71,9 млн. долларов, то в первом полугодии 2017-го - 74,3 млн. А средняя сумма одного перевода во втором квартале равнялась 339 долларам.

Правда, нужно иметь в виду, что в этой статистике учитываются только суммы, которые пересылали через крупные международные системы денежных переводов (Western Union, MoneyGram, «Юнистрим» и так далее). То есть банковские переводы или суммы, которые, к примеру, белорусские гастарбайтеры привезли с собой в кошельках, в счет не идут. Да и деньги это не обязательно заработанные. Их могут переводить те же родственники и друзья, которые хотят помочь своим близким в Беларуси. Если же посчитать все возможные способы попадания денег в страну из-за границы, в том числе и наличкой в кармане, то сумма получится гораздо больше. Например, за прошлый год белорусы в общей сумме получили из-за границы 830,4 млн. долларов в виде личных переводов.

В Беларуси есть и свои внутренние системы денежных переводов, хотя ими пользуются не так активно. За первые полгода белорусы отправили внутри страны 3,8 млн. рублей (почти 2 млн. долларов по нынешнему курсу). Средняя сумма одного перевода во втором квартале - 168 руб. 50 коп.