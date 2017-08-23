Леонид Кравчук: Украина должна стать колоколом, который будет будить народы 23.08.2017, 12:59

Влияние Украины на формирование глобальной политики в отношении России должно быть еще более эффективным.

Первый президент Украины Леонид Кравчук специально для издания gordonua.com написал серию публикаций, посвященных 26-летию независимости страны. В трех письмах украинцам бывший глава государства говорит о самом важном и наболевшем в современной Украине. В первом письме Кравчук рассуждает, почему украинским властям не стоит считать Минские договоренности безальтернативными, по какой причине Киеву не удастся наладить добросовестное сотрудничество с Москвой и зачем Украине членство в НАТО.

Россия обернула агрессию против Украины в идеологию защиты россиян

На Донбассе идет горячая война, а не замороженный конфликт или АТО. Организовывает эту войну Россия. И начала она ее не сегодня и не вчера. А ложь Кремля, что это гражданская война, которую поддерживают и некоторые наши граждане, а точнее "яростные друзья" Украины, является российским ноу-хау. К сожалению, этого пока не видит и недооценивает как большую опасность для всего демократического мира часть политических сил и граждан Запада, чем и пользуется Кремль.

А настоящие факты войны России против Украины на Донбассе, аннексия украинского Крыма достаточно известны и зафиксированы в российских государственных документах. Вспомним 2014 год. Российский парламент дает согласие президенту Владимиру Путину ввести в Украину российские вооруженные силы для защиты русского населения, проживающего на территории Украины и являющегося гражданами Украины.

Президент Путин воспользовался решением парламента и фактически ввел российские войска в Украину, грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы международного права. Таким образом, Путин ввел российские войска в Украину по решению парламента, и разговоры о том, что они появились на украинской земле как-то неизвестно откуда, – просто политическое фиглярство Кремля.

Позже "российские стратеги" поняли, что такая лобовая атака (откровенная агрессия против Украины) может серьезно навредить Кремлю, вызвать сопротивление не только Украины, но и мирового сообщества. И поэтому кремлевские стратеги начали маневрировать, перейдя к так называемой гибридной войне, используя местных сепаратистов, делая вид, что к войне на Донбассе Россия не имеет отношения.

С этой целью и по другим причинам, известным только России, она отказалась от подписанных международных документов, согласно которым взяла па себя обязательства защищать территориальную целостность и суверенитет Украины (известный Будапештский меморандум).

Официальная Россия, созданные для этого СМИ развернули против Украины пропагандистскую войну, призывая практически уничтожить независимость нашего государства. Таким образом, Россия четко сформулировала (при участии Московского патриархата) идеологию агрессии против Украины. Это, прежде всего, так называемая защита россиян в Украине и борьба с "фашистским режимом", установленным, мол, в Украине. Ври да знай меру!

Значит:

– Первое "основание" российской агрессии против Украины – защита интересов россиян и даже русскоязычных граждан в Украине.

– Второе "основание" – защита единой конфессиональной территории РПЦ, в которую, по их толкованию, входит и Украина.

А на самом деле никаких "оснований" не существует. Есть реальная агрессия России против Украины, замотанная в идеологические тряпки. Есть планы уничтожить Украину, превратить ее в послушную служанку, как было раньше.

Россия веками находилась над Украиной и добивалась такого положения силой. Были ли "основания", не было ли – для нее значения не имело. Но сейчас Россия обернула агрессию против Украины в идеологию защиты россиян. И это база для фактического объявления агрессии против Украины или ведения военных действий. Путин выполняет эти задачи – как видим, Россия ведет войну против Украины, опираясь на документы и специфическую идеологию, а Украина говорит: нет, это не война, а такое себе АТО, где отсутствуют воюющие стороны, реальный агрессор и соответствующие международно-правовые оценки.

А это дает право России переложить всю ответственность за военные действия на Украину и компрометировать наспех подготовленные и принятые Минские договоренности. Используя несовершенный минский формат, наши западные партнеры также не раз в один ряд ставят Украину и Россию, когда речь идет о выполнении договоренностей. То есть Украина явно проигрывает по факту договоренностей, и объясняет такое положение вещей лишь одним: мол, минский формат является единственной, безальтернативной основой для введения Западом экономических санкций против России.

Россиянин рождается, живет и действует в экстремальных условиях. Война для него – это образ жизни

Мы делаем акценты не на принятии решений об окончании войны на Донбассе, не на восстановлении территориальной целостности и суверенитета государства, а на санкциях и освобождении пленных, то есть не на причинах, а на следствиях. Это, конечно, бесперспективная позиция и длинная, а может и бесконечная, дорога к миру. Но Украина, ее представители в Минске поддерживают эту дорогу еще и потому, что в ее основе лежит мирный план президента Украины, и еще потому, что этого хотят западные партнеры.

Но где положительные результаты и где завершение войны на востоке? Произошли значительные изменения в мире, и на Донбассе, и в Украине. Значит, их нужно учесть при новых подходах к минскому (а может, не только минскому) формату, который действует при участии нормандского. Хотя никаких официальных документов нормандских встреч мне читать не приходилось.

Таким образом, упершись в формальные позиции "Минска", мы не хотим проанализировать ситуацию с точки зрения главных задач, то есть войны на Донбассе и обновления признанных Россией и миром границ между Украиной и Россией. Кто хочет учиться, тот всегда учится и делает выводы, не держась за старые догматы, которые уже не действуют.

Мы должны забрать у России минское правовое поле, которое она использует для обвинений Украины в войне на Донбассе, для различных политических, дипломатических маневров, с которыми и Западу нелегко бороться, учитывая такое незавершенное политическое, дипломатическое и военное положение вещей на Донбассе.

И не нужно увлекаться значением современного минского формата, объявлять его безальтернативным. Если и держаться за "Минск", то его следует совершенствовать с целью решения Украиной главных задач, привести его к международной политической логике.

Нынешнее же состояние, будем откровенны, выглядит достаточно неубедительно и ставит Украину в зависимость от России относительно поиска путей прекращения войны на Донбассе и скрывает настоящую агрессию России против Украины.

Как бы громко мы ни декларировали успехи Минских соглашений, выглядит Украина в глазах украинского народа и международного сообщества не убедительно, а то и унизительно. Вместо реальной войны на Донбассе мы называем ее АТО, а вместо путей достижения мира поддерживаем только санкции против России, которые, с нашей точки зрения, должны заставить Россию уйти с Донбасса.

Однако следует быть реалистом и, зная историю российских войн, амбиции Кремля и проблемное будущее Путина, трудно поверить, что без более широких и масштабных действий (финансовых, экономических, политических и дипломатических) увеличения количественно и качественно антироссийской коалиции добиться завершения агрессии России против Украины будет проблематично.

Россия – это сложившаяся 150-летними войнами агрессивная нация. Войны и захват чужих земель, покорение целых народов является ее национальной идеей. Россия другой быть не может. И это нужно учитывать, формируя свою внешнюю политику и отношения с Россией.

История России – это войны, бунты, голод, постоянные политические и экономические кризисы. Россиянин рождается, живет и действует в экстремальных условиях. Война для него – это образ жизни.

Никто так хорошо не знает Россию, как Украина

Опасность российской политики удваивается тем, что она базируется на концепции защиты россиян, живущих за пределами России, защиты православно-христианской веры. Речь идет о своеобразных православно-крестовых походах, которые освящаются Московским патриархатом. Корни российской агрессивности очень глубоки. Россиянин сам себя обесценивает. Главное в России – не человек, а Россия: "была бы страна родная и нету других забот".

Гуманистическое содержание политики государства зависит от интеллигенции, от того, как она оценивает прошлое, понимает настоящее и видит будущее, насколько она способна выработать в интересах народа такую картину мира, где не смогли бы жить и развиваться конфликты, а господствовали бы диалог, доверие, согласие и взаимопонимание.

Агрессивная, захватническая политика России формируется именно имперской позицией интеллигенции, которая питает такую политику, одобряет агрессивную власть России, обманывает народ, плодит рабскую философию.

Российский интеллигент является продуктом российской истории, российских военных походов, российской нетерпимости к тем, кто стал на путь свободы и независимости. Российский интеллигент – это мутант азиатскости, умноженной на философию "великой России" и практику покорения других народов. А это "гремучая смесь", которая постоянно угрожает неудержимым, непредсказуемым взрывом. Иначе трудно объяснить, как может настоящий интеллигент одобрять и проталкивать агрессию Кремля против Украины, оправдывать убийства и насилие, призывать к порабощению украинцев, к их уничтожению.

Поэтому становление новых независимых демократических государств противоречит природе российской империи, грозит утверждению добрососедского сотрудничества как принципа международной жизни. И это не случайность. Это основа российского виденья мира, само определение роли России в глобальном мире. Я очень хотел бы ошибиться в своих оценках, но мой более чем тридцатилетний опыт взаимодействия с российскими чиновниками высокого ранга дает мне основания для такого вывода.

Изменить Россию невозможно. С ней нужно научиться жить, не поступаясь ни при каких условиях свободой, демократией и правами человека ради временных меркантильных интересов. Строить новый мир, мир добросовестного, ответственного сотрудничества с участием России невозможно. К такому сценарию Россия не готова.

Международное сообщество должно создать такие условия мирового порядка, которые заставили бы Россию учиться уважать интересы государств и народов, руководствоваться дипломатией и компромиссами, отказаться от опоры на силу, на войну. Иначе над миром всегда будет нависать российская угроза. Защита Украины может быть эффективной только в системе НАТО. Членство в НАТО – жизненная необходимость для сохранения и развития украинской нации, над которой всегда висел и висит российский дамоклов меч.

Вопрос стоит так: или независимость Украины в семье европейских стран, или зависимость от России. Россия понимает и воспринимает только такое "равноправие", когда она сверху, когда она диктует свои условия сотрудничества и определяет содержание украинской политики.

Не знать и не учитывать этого при разработке внутренней и внешней политики – значит ставить под угрозу существование украинской идентичности. Запад ошибается, думая, что Россию можно изменить. Нет, можно в соответствии с российским фактором формировать свою политику, которая должна предотвратить российские экспансионистские цели.

Влияние Украины на формирование глобальной политики в отношении России должно быть более эффективным, более убедительным, потому что, видимо, никто так хорошо не знает Россию, как Украина. Украина должна стать колоколом, который будет будить народы, усыпленные российской пропагандой или купленные российским газом и нефтью.