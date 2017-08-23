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Думай! Решай! Действуй!

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  • 23.08.2017, 18:06
  • 3,774

В интернете появились листовки, плакаты и баннеры с информацией об Акции предупреждения.

Информационные материалы публикует сайт Белорусского Национального Конгресса.

Каждый из нас может внести свой вклад в подготовку демонстрации, которая пройдет 8 сентября, в День белорусской воинской славы. Что для этого можно сделать?

1. Пригласить на Октябрьскую площадь Минска 8 сентября своих друзей и единомышленников. Чем сильнее будет наш протест против учений, тем меньше вероятность того, что российские войска останутся здесь после их окончания.

2. Распечатать простые одноцветные листовки формата А4 с информацией об акции либо о причинах ее проведения. Их можно расклеить возле своего дома, на остановках общественного транспорта, возле поликлиник, магазинов, рынков. Особенно актуально это для минчан — так о готовящемся протесте узнают больше жителей столицы.

3. Выложить один из баннеров с информацией об Акции предупреждения в любой из соцсетей под хэштегами #ЗамірнуюБеларусь, #ЗамирнуюБеларусь, #8верасня, #Запад2017, #Захад2017.

4. Поддержать инициативу белорусских блогеров и сообщать о российских войсках в вашем населенном пункте, их количестве, передвижении и поведении. Это поможет создать более полную картину происходящих учений.

Не забывайте: лучше предупредить агрессию, чем стать ее жертвой.

Плакаты и баннеры к акции:


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