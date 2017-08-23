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Фотофакт: минская кофейня продает банку газировки за 5 рублей

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  • 23.08.2017, 20:55
  • 6,053
Фото: citydog.by

Минчан удивил бескомпромиссный ценник на напиток.

В ТЦ «Силуэт» в одной из кофеен citydog.by заметил странный ценник возле жестяных баночек Fanta: «1 банка стоит 5 р. Да, она стоит 5 р.»

Бариста подтвердила наши предположения: потенциальные покупатели действительно постоянно спрашивают у продавцов, почему обычная баночка Fanta стоит так недешево. В магазинах такая стоит 1,20-1,50 руб.

Оказалось, цена обусловлена редкими сортами фанты и тем, что «ее привозят издалека». Покупатели, говорят, специально приходят сюда за таким вот напитком.


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