С белорусов хотят собирать двойную подать 19 24.08.2017, 8:07

23,622

Что снова задумали придворные «счетоводы»?

Чем ближе к осени – тем больше «вскрывается» сюрпризов, приготовленных властями для белорусов. А между тем экономическая ситуация отнюдь не улучшается. Какие настроения охватывают людей в свете «своевременных» постановлений правительства, сайт Charter97.org выяснял у представителя Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергея Веремеенко.

- На днях стало известно о двукратном повышении коммуналки уже в этом году. А при детальных подсчетах оказалось, что «жировка» для простой белорусской семьи потяжелеет куда весомее, чем говорят в правительстве. Как реагируют люди на такие известия?

- Безусловно, все эти «ноу-хау» от властей ведут только к росту недовольства. Слишком уж много «горячих» тем будет затронуто этой осенью. Власти однозначно испытывают предел терпения у народа. Похоже, что они могут и перейти черту, за которой заканчивается спокойствие.

Кстати, в Гродно в сфере ЖКХ сложилась очень интересная ситуация. У нас построили мусороперерабатывающий завод, работают специальные машины, которые вывозят на этот завод отходы. Во дворах поставлены контейнеры для сортирования мусора.

Вот и получается: завод зарабатывает деньги на переработке, а при этом с людей еще и собирают мзду за вывоз мусора. Государство создало себе двойной профит, а с граждан собирают двойной побор. И это – отражение ситуации в экономике в целом.

Не удивлюсь, если и в других регионах придумают какие-то похожие схемы, чтобы власти могли получать двойную выгоду. Двойное повышение тарифов – это только то, о чем мы знаем.

Постоянно вводятся новые и новые, часто замаскированные от неспециалиста, налоги и подати. ЖКХ – это только один из примеров ловкости рук «придворных счетоводов». Они нам постоянно твердят о каких-то 100% от стоимости услуг, которые мы должны оплачивать. При этом тарифы уже столько раз повышались, что возникает вопрос: а не оплачиваем ли мы уже все 100 или даже больше?

Что такое эти 100%? Ведь когда мы приходим в магазин, там в ценниках нам указывают конкретные цифры. Никто не пишет: хлеб стоит 2% от вашей зарплаты. Почему власти ни разу не сказали, что за коммунальные услуги хозяин квартиры такого-то метража должен платить такую-то сумму. Предельно ясно, можно в рублях, можно – долларах или евро. Укажите, что значат ваши магические 100% - сколько это в долларах? Вместо этого называют проценты и все время повышают и повышают плату. И где эти 100% - неизвестно. Может, мы их уже платим, а может и все 120 или 150.

Белорусская власть испытывает нас на прочность и пытается действовать «не видя берегов». Ими же придуманные законы они сами нарушают на каждом шагу. Для родственников чиновников и семьи Лукашенко – одни правила, а для простых граждан, а особенно общественных активистов – совсем другие.

- Но ведь многие помнят, чем закончилось недавно «испытание» терпения белорусов, когда из-за декрета №3 по всей стране прокатились невиданные с начала 90-х акции протеста. В октябре, кстати, декрет опять возвращают. Как, по вашему мнению, отреагируют люди?

- Я уверен, что белорусы отреагируют адекватно – так же, и даже более активно, чем реагировали в прошлый раз.

Если весной выходили на улицы даже в таких маленьких городках, где больше 20 лет не было политической активности, властям следовало включить здравый смысл и отменить декрет полностью.

Но они выдержали паузу и снова пошли на конфронтацию. Что ж, вызов брошен, мы его принимаем. Будем сражаться – надо отстаивать свое.

Ситуация у режима плачевная. Вы только посмотрите: они снова взяли у России кредит в 700 миллионов долларов, чтобы отдавать ей же проценты по своим прошлым кредитам. Это просто смешно. Лукашенко может только пытаться «закручивать гайки». Но скоро резьба у него сорвется – и люди перестанут терпеть это издевательство над собой и почувствуют себя полноправными гражданами и хозяевами страны.