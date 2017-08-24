Пентагон выделил $1,8 миллиарда на разработку ядерных ракет нового поколения 1 24.08.2017, 8:14

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Фото с сайта profi-forex.org

Новая гонка вооружений не оставляет Кремлю шансов.

Американские военные вложили $1,8 млрд в разработку новых ядерных крылатых ракет для самолетов, которые должны заменить уже стоящие на вооружении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ВВС США Хизера Уилсона (перевод – rbc.ru).

Пентагон заключил два контракта, каждый стоимостью по $900 млн. Подрядчиками выступили корпорации Lockheed Martin Corp и Raytheon Co. Каждая компания должна представить свою собственную концепцию новой ракеты.

Пентагон потребовал от корпораций разработки нового поколения крылатых ракет, которые смогут заменить стоящие на вооружении с 1980-х годов AGM-86B. Новые ракеты авиационного базирования должны быть готовы к 2030 году. Они должны быть способны преодолевать вражескую систему ПРО и иметь возможность оснащения ядерными боеголовками. Как подчеркнул пресс-секретарь американских ВВС, «это оружие модернизирует воздушную составляющую ядерной триады».

В течение четырех лет две корпорации будут вести параллельную разработку нового поколения ракет. После этого срока Пентагон выберет одного подрядчика, который и будет должен обеспечить их производство. Как планируется, армия США закупит около 1 тыс. ракет нового поколения. Стоимость их приобретения оценивается в 10 млрд.

Как отмечает Reuters, новость о разработке новых крылатых ракет пришла на фоне разворачивающегося военного противостояния США и КНДР. Ранее Lockheed Martin сообщила, что ракетные испытания, которые проводит Пхеньян, привели к существенному увеличению продаж систем противоракетной обороны.