Российский актер Пашинин стал добровольцем в украинской армии 13 24.08.2017, 20:56

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Известный по фильму о войне «Грозовые ворота» актер пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины.

Российский актер Анатолий Пашинин, известный по многосерийному фильму о войне «Грозовые ворота», пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

«Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но «старлей Доронин» – за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота», а ныне доброволец украинской армии Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус», – написал он.

Пашинин уже около трех лет живет в Украине на правах нелегала. Он приехал, когда начался Майдан, и с тех пор не покидал пределы страны. После оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Много играл в телесериалах, что принесло актеру широкую известность в России. Белорусскому зрителю он известен по главным ролям в телефильмах «Украденное счастье» и «Грозовые ворота».