Глава МИД Германии: Турция не войдет в ЕС при Эрдогане 25.08.2017, 17:13

Зигмар Габриэль

Фото: dpa

Турецкий президент отдаляет страну от Европы.

Пока у власти в Турции находится президент Эрдоган, у этой страны нет шансов на вступление в ЕС, заявил Зигмар Габриэль. По данным немецких СМИ, в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ, пишет DW.

Пока у власти в Турции находится президент Реджеп Тайип Эрдоган, возможность ее членства в Европейском Союзе исключена, уверен министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). "Эрдоган стремится внести между нами раскол, он делает это умышленно, чтобы выставить себя в более привлекательном свете. В таких условиях шансы Турции на вступление в ЕС равны нулю", - заявил Габриэль в интервью немецкой общественно-правовой телекомпании ZDF вечером в четверг, 24 августа.

"Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты", - сказал глава МИД ФРГ.

Тем временем газета Heilbronner Stimme, ссылаясь на источники в МИД Германии, сообщила, что в турецких тюрьмах в настоящее время содержатся 10 граждан ФРГ, которым вменяют в вину политические преступления. До сих пор сообщалось о девяти немецких политзаключенных в Турции.

Издание также сообщает, что всего в Турции находятся под стражей 54 гражданина Германии.