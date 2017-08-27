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Минское «Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата Беларуси

  • 27.08.2017, 20:58
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Минчане обошли солигорский «Шахтер», который был разгромлен БАТЭ.

В матче 20-го тура чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ разгромил на выезде солигорский «Шахтер» - 4:0.

Таким образом, солигорчан в турнирной таблице чемпионата Беларуси обошло минское «Динамо», которое сегодня победило «Городею» (4:2).

На счету минского «Динамо» 46 очков. Следом идет «Шахтер», в копилке которого 44 балла. На третьей позиции расположился БАТЭ, набрав 42 очка.


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