Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ «Поле-21» 13.05.2024, 16:11

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Видеофакт.

Украинские защитники Государственной пограничной службы совместно с сослуживцами из НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ №Поле-21». Свою работу они показали в сети.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram:

- На Запорожском направлении «птички» пограничников обнаружили станцию радиоэлектронной борьбы и огневые точки оккупантов. После этого, совместно с собратьями 23 бригады НГУ, их разбили.