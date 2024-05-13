Украинские пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ «Поле-21»
- 13.05.2024, 16:11
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Видеофакт.
Украинские защитники Государственной пограничной службы совместно с сослуживцами из НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ №Поле-21». Свою работу они показали в сети.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram:
- На Запорожском направлении «птички» пограничников обнаружили станцию радиоэлектронной борьбы и огневые точки оккупантов. После этого, совместно с собратьями 23 бригады НГУ, их разбили.