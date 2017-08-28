закрыть
28 августа 2017, понедельник, 11:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Витебчане о магазине «Князь Витовт»: Это то, чего нам не хватало

5
  • 28.08.2017, 8:56
  • 4,744

Магазин с национальной символикой вызвал ажиотаж среди жителей города.

В Витебске появился магазин вещей и сувениров в национальном стиле - «Князь Витовт».

«Сейчас пошла такая тенденция, что людям это нравится, они этим интересуются. Видимо, эта волна подхватила и нас. Это нам нравится, нам самим нравится все белорусское», - рассказал «Белсату» хозяин магазина Олег Чапарев.

Посетителей здесь много не только потому, что это день открытия, а сам магазин - почти в центре города. Покупателям нравится ассортимент, представленный здесь, - акцент на всем белорусском.

«Почему так? Ведь нам хотелось бы, чтобы больше наших людей поддерживали свою страну и знали ее историю. Каждый символ что-то означает», - говорит Чапарев.

Разобраться, что означает тот или иной символ, посетителям помогают работники магазина.

«Это интересно жителям нашего Витебске. Многие приходили, говорили, что это именно то, чего не хватало в городе, обещали вернуться», - отмечает продавщица Вика Гром.

А в день открытия компания «Будзьма беларусамі» организовала для посетителей магазина викторину по истории Беларуси. Конечно, не без призов.

Одни получили сувениры и значки, другие - большое желание усовершенствовать знание истории своей страны.

«Хотелось бы, чтобы молодежь больше знала о своей стране, о своих художниках, творцах», - говорит Олег Чапарев.

Одежда от различных брендов, в том числе от известных LSTR и Symbal.BY как раз и манит молодежь.

«Зашла случайно, все здорово. Очень много красивой одежды, очень модной, с белорусской символикой. Все нравится, все на белорусском языке и персонал очень вежливый», - рассказывает посетительница магазина Кристина.

Хозяева магазина всегда открыты предложениям местных мастеров и ремесленников. Каждый из них имеет собственное художественное представление, но все едины в одном - мыслях о Беларуси. А пока живет мысль о Беларуси, то и Беларусь будет жить.


Мнение

А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз