Витебчане о магазине «Князь Витовт»: Это то, чего нам не хватало 5 28.08.2017, 8:56

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Магазин с национальной символикой вызвал ажиотаж среди жителей города.

В Витебске появился магазин вещей и сувениров в национальном стиле - «Князь Витовт».

«Сейчас пошла такая тенденция, что людям это нравится, они этим интересуются. Видимо, эта волна подхватила и нас. Это нам нравится, нам самим нравится все белорусское», - рассказал «Белсату» хозяин магазина Олег Чапарев.

Посетителей здесь много не только потому, что это день открытия, а сам магазин - почти в центре города. Покупателям нравится ассортимент, представленный здесь, - акцент на всем белорусском.

«Почему так? Ведь нам хотелось бы, чтобы больше наших людей поддерживали свою страну и знали ее историю. Каждый символ что-то означает», - говорит Чапарев.

Разобраться, что означает тот или иной символ, посетителям помогают работники магазина.

«Это интересно жителям нашего Витебске. Многие приходили, говорили, что это именно то, чего не хватало в городе, обещали вернуться», - отмечает продавщица Вика Гром.

А в день открытия компания «Будзьма беларусамі» организовала для посетителей магазина викторину по истории Беларуси. Конечно, не без призов.

Одни получили сувениры и значки, другие - большое желание усовершенствовать знание истории своей страны.

«Хотелось бы, чтобы молодежь больше знала о своей стране, о своих художниках, творцах», - говорит Олег Чапарев.

Одежда от различных брендов, в том числе от известных LSTR и Symbal.BY как раз и манит молодежь.

«Зашла случайно, все здорово. Очень много красивой одежды, очень модной, с белорусской символикой. Все нравится, все на белорусском языке и персонал очень вежливый», - рассказывает посетительница магазина Кристина.

Хозяева магазина всегда открыты предложениям местных мастеров и ремесленников. Каждый из них имеет собственное художественное представление, но все едины в одном - мыслях о Беларуси. А пока живет мысль о Беларуси, то и Беларусь будет жить.