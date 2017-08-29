Частная разведка США: Для Украины готовят летальное оружие 3 29.08.2017, 18:55

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Фото: US Army/Wikimedia Commons

С ростом напряженности между США и РФ Вашингтон усиливает поддержку Украины.

С ростом напряженности между Соединенными Штатами и Россией Вашингтон усиливает поддержку Украины. После визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что его страна "активно анализирует" вопрос предоставления Украине летального оружия.

Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон - на стороне Украины и заинтересован в наращивании потенциала украинской армии. Это проявление солидарности согласуется с растущей поддержкой Соединенными Штатами Украины на фоне усиливающегося противостояния Вашингтона и Москвы. И такая поддержка может зайти еще дальше, говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

В Вашингтоне уже несколько месяцев циркулируют разговоры о потенциальной помощи Киеву летальным оружием. Сообщения указывают, что и Пентагон, и Государственный департамент одобрили такие поставки, в то время как представители администрации президента – министр обороны Джеймс Мэттис и специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер - как полагают, также поддерживают подобные меры.

Однако окончательное решение – за президентом США Дональдом Трампом, а учитывая его содействие улучшению отношений с Россией, маловероятно, что он подпишет такой документ. (Даже бывший президент США Барак Обама воздержался от предоставления летального оружия Украине, ожидая, что это приведет к серьезному ответу России). Но американский Конгресс ограничил право Трампа влиять на политические решения по РФ, и недавно американский президент подписал законопроект, расширяющий санкции против России, несмотря на то, что выступал против него.

Как отметил Мэттис, отчасти цель его визита в Украину – получить информацию о нуждах оборонной сферы Украины, чтобы он мог "вернуться назад и отстаивать" их перед Трампом. Эти комментарии повторяют слова Курта Волкера после его недавнего визита в зону АТО на Донбассе. А вместе их заявления, похоже, указывают на растущую вероятность того, что США действительно предоставят Украине летальное оружие, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin.