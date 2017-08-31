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В Минске появился «волшебный» светофор

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  • 31.08.2017, 12:47
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Cветофор вновь стал «непреодолимым» препятствием для автомобилистов.

Помните, на перекрестке Немиги и Романовской Слободы стоял светофор, которому вечно не везло? Его постоянно сбивали. ГАИ решило огородить его и так сделать видимым для водителей – но, похоже, не помогло, пишет citydog.by.

Вчера вечером Немига снова стояла: как рассказали в ГАИ, «была сбита колонка со светофором», – да-да, та самая. Водитель Kia ехал перед перекрестком и попытался не влететь в остановившуюся на стоп-линии машину. В итоге врезался в колонку – слава богу, без жертв.


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