Боровой: Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко 5.08.2017, 20:04

Диктатор может попасть в катастрофу или умрет от желудочного заболевания.

Александр Лукашенко является "назначенцем Кремля". Об этом заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в эфире авторской программы Алеси Бацман "Бацман Live" на канале NewsOne.

"Человек, находящийся полностью под его контролем, который будет готов выполнять любой приказ из Кремля. Ну да, он фрондирует, мы это видим. Но это больше похоже на скандал обиженной супруги, которой не купили очередную шубу. Это вымогательство обычное. В тот момент, когда Кремлю понадобится сместить Лукашенко, уверяю вас, через сутки он попадет в автомобильную катастрофу или умрет от желудочного заболевания", – сказал он.

Боровой считает, что разговоры о том, оставит ли Россия свои войска в Беларуси после совместных учений в сентябре, – несерьезны.

"Захотят – оставят, не захотят – не оставят. Никакого отношения к ослаблению или усилению влияния Кремля на Беларусь это не имеет. Хитрож…пый Лукашенко делает вид, что он независим, что он может себе позволить независимые высказывания. Но, по существу, он зависим на 100%", – отметил политический эксперт.

Учения "Запад-2017" должны пройти в Беларуси с 14-го по 20 сентября. В них участвует РФ.

21 июля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что "Запад-2017" могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и любой страны Европы.

30 июня глава Минобороны на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение учений "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль "троянского коня".

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.