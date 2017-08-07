«Ох и доиграется дятел с баяном» 17 7.08.2017, 8:33

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Возмущенный декретом №3 народ советует Лукашенко – уходи.

Не успел Лукашенко заявить о возвращении с 1 октября декрета о «тунеядцах», как это стало одной из самых обсуждаемых тем в Беларуси.

Еще большего масла в огонь подлило выступление министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, которая рассказала о некоторых подробностях «обновленного» декрета.

В частности, министр рассказала о новом принципе «не работаешь - платишь за услуги». «Это услуги, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении», - отметила Ирина Костевич.

Публикация выступления министра на сайте Charter97.org вызвала шквал негодования у наших читателей.

Редакция решила опубликовать самые популярные комментарии:

«Грабеж самых нищих и беззащитных выходит на новый уровень. Мало того, что человек не может найти в Беларуси нормальной работы, так его еще как надоедливую муху хотят окончательно добить через какие-то «специальные» цены на услуги. Уму непостижимо!», - возмущается читатель.

«Государство обязано создавать условия для бизнеса и инвестиций - тогда появится много рабочих мест с хорошей ЗП. У нас власть в этом плане (и не только) профнепригодна, зато запугивать и выкручивать руки людям - тут они большие мастера. Тюремная по сути система: раз попал в зону, паши как проклятый за миску баланды. Белорусов лишают основных прав человека, достойной работы и даже пенсий, болтая при этом всякий вздор», - сурово оценил инициативу властей комментатор.

«Только одно - давить нужно этого жирного борова! Д-А-В-И-Т-Ь, как клопа, насосавшегося народной крови», - люди не в силах сдерживать свои эмоции.

«А у нас была «социалка»? Это что за зверь такой ? Пенсия в 63 года , размером с пособие «каб ня здох»? Что у нас социального , огласите список ? Тока не надо про бесплатную медицину — это наглая ложь. Если вы работаете, вы получаете зарплату, если я не работаю (не нужен в 54 года уже, не мерчендайзер и не айти, не Миша с Пецям и Сашам.), с чего платить ? Со сбора стеклотары? Процент от объедков? А не боитесь , что я с голодухи под мост с ножичком? Поделитесь своей социалкой и зарплатой? Ох доиграется дятел с баяном. Видно скучно им жировать», - возмущается читатель.

«Долой пересидента! В тюрьму. Эта нелюдь не может остановиться. Его нужно остановить и срочно! В помойную яму все его декреты, указивки - эти его экскреты. Люди, его надо остановить!! Мы вышли на прямую: или мы его, или он нас, теперь другого пути нет! Импичмент народный! Всем объявить всеобщую стачку на месяц. Пусть его холуи-прикоритники идут в поле, на заводы за 200 руб. ишачить! Стачка до ареста Луки!», - протестные настроения читателей рвутся наружу.

«1. Если «тунеядцу» будут оказываться платные услуги, тогда должен быть заключен договор на оказание этих услуг. И если, не дай бог, услуги будут оказаны некачественно или не в полном объеме, то «тунеядец» будет в праве подать в суд. Не кажется ли господам колхозничкам, что все загнется моментально?

2. Не будет ли в таком случае исхода граждан в страны, где "бесплатные" услуги действительно бесплатны, а еще тебе и платят за то, что ты безработный.

3. А может просто заменить идиотов у власти?», - дельно формулирует свои предложения еще один читатель.

«Такая же неадекватная тупость как и прежний пасквиль номер три на беларусов! Какие идиоты это все придумывают!? Ну как гражданин, потерявший работу и не имеющий денег, будет оплачивать все по увеличенной цене!? В этом колхозном государстве хоть один нормальный чиновник остался или их поразило всех сипатой проказой?!», - пишет читатель.

«Все?? Сказочки про социально-орентированное «государство» закончились??

Давайте люди, побыстрее стряхивайте лапшу с ушей. Дело близится к развязке.

Клоун. Ты сначала с российскими учениями разберись. Смотри чтоб ты осенью не пропал без вести!», - как бы предупреждает комментатор.

«Господи Боже мой . Вот с ума то выжил колхозник . Ведь понимает же дурак, что этот декрет у нас в Беларуси работать не будет . Потому что нет там таких условий для этого декрета . Ведь все равно баран дорабатывает . Рабочих мест с хорошей зарплатой нет, да и силой заставлять работать никого нельзя . Дурак и есть дурак . Худо на него смотреть. Моему народу никакого покоя не дает. Всех замучил. Бедные люди не знают уже, куда деться от этого дурака», - возмущается читательница.

«А в чем прикол? Уже и так все платное даже для работающих! А давайте вы (так называемое «государство») мне отдадите мой ФСЗН обратно, и я уже буду решать, кому из сферы госуслуг платить, а кому нет! Учителям заплачу, военным заплачу, пожарникам и мусорщикам тоже. Врачам я и так плачу круглый год. А остальным прикорытникам - фигу! Пусть ж... оторвут и сделают хоть что-то полезное, кроме как в карман населения лазить. Можете мне даже пенсию не платить - все равно я до нее не доживу!», - трудно не согласиться с рациональностью доводов очередного читателя.

«Лукашенко наверное до конца не осознает, на какую пороховую бочку он упорно лезет. Весенние акции ничему не научили. Ничего страшного – народ с удовольствием выйдет на Площадь и покажет, кто в стране хозяин», - напоминание об осенних акция протеста стало лейтмотивом комментариев.

«Скажу может грубо, но правду. Гнать надо его, гнать поганой метлой. Он стал тормозом и стоп-краном для большинства из нас. У всех, начиная с 1978 года рождения, он украл молодость, шанс и возможность развиваться. Живем как в быдлятнике по каким-то понятиям и мыслям. Посмотришь на методы этого человека и понимаешь, насколько он отстал от жизни. Уходи товарищ, уходи, дай другим людям вести страну. Твой время ушло уже», - предупреждает диктатора читатель.