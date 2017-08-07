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Анатолий Капский больше не гендиректор БАТЭ

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  • 7.08.2017, 15:59
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Анатолий Капский

Капский работал гендиректором БАТЭ 12 лет.

Анатолий Капский больше не генеральный директор ОАО "БАТЭ" (Борисовского завода автотракторного электрооборудования, управляющей компании холдинга "Автокомпоненты"). На эту должность назначен Александр Марченко, который работал директором по промышленно-технической политике и развитию. Это назначение согласовал Лукашенко, передает «Еврорадио».

Капскому 51 год. Он работал гендиректором БАТЭ с июня 2005 года. В последние годы у него были проблемы со здоровьем. Как сообщил Анатолий Капский, он написал заявление еще два месяца назад "по состоянию здоровья". Также он является председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Останется ли на этом посту, комментировать Капский отказался.


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