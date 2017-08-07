закрыть
7 августа 2017, понедельник, 18:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко устроил кадровый переполох

9
  • 7.08.2017, 15:46
  • 6,662

(обновлено) Сегодня диктатор рассмотрел кадровые вопросы и дал свое согласие на ряд назначений.

7 августа Лукашенко назначил Олега Мацкевича — первым заместителем председателя Витебского облисполкома; Александра Познякапредседателем Оршанского райисполкома; Олега Поскробко — председателем Солигорского райисполкома; Владимира Белова — председателем Ганцевичского райисполкома; Александра Дорошенко — председателем Дрогичинского райисполкома; Андрея Булавкина — председателем Бешенковичского райисполкома; Павла Наливайко — председателем Осиповичского райисполкома и Дмитрия Рубана — председателем Хотимского райисполкома, сообщает пресс-служба диктатора.

Также правитель согласовал назначение некоторых руководителей крупных предприятий. В частности, Александр Марченко согласован на должность генерального директора ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", Геннадий Азаров - на должность генерального директора ОАО "Витязь", Сергей Пацкевич - на должность генерального директора ОАО "Минский завод шестерен". Кроме того, Анатолий Марцуль согласован на должность генерального директора ОАО "МПОВТ".

Диктатор также дал согласие на назначение:

Валентина Рыбакова – постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций; Андрея Дапкюнаса - заместителем министра иностранных дел; Александра Корбута - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Александра Бараули - заместителем министра спорта и туризма.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов