Лукашенко устроил кадровый переполох 9 7.08.2017, 15:46

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(обновлено) Сегодня диктатор рассмотрел кадровые вопросы и дал свое согласие на ряд назначений.

7 августа Лукашенко назначил Олега Мацкевича — первым заместителем председателя Витебского облисполкома; Александра Позняка — председателем Оршанского райисполкома; Олега Поскробко — председателем Солигорского райисполкома; Владимира Белова — председателем Ганцевичского райисполкома; Александра Дорошенко — председателем Дрогичинского райисполкома; Андрея Булавкина — председателем Бешенковичского райисполкома; Павла Наливайко — председателем Осиповичского райисполкома и Дмитрия Рубана — председателем Хотимского райисполкома, сообщает пресс-служба диктатора.

Также правитель согласовал назначение некоторых руководителей крупных предприятий. В частности, Александр Марченко согласован на должность генерального директора ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", Геннадий Азаров - на должность генерального директора ОАО "Витязь", Сергей Пацкевич - на должность генерального директора ОАО "Минский завод шестерен". Кроме того, Анатолий Марцуль согласован на должность генерального директора ОАО "МПОВТ".

Диктатор также дал согласие на назначение:

Валентина Рыбакова – постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций; Андрея Дапкюнаса - заместителем министра иностранных дел; Александра Корбута - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Александра Бараули - заместителем министра спорта и туризма.