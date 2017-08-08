Витольд Ващиковский: Польша не будет закупать энергию БелАЭС 3 8.08.2017, 10:42

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Витольд Ващиковский

Фото: EPA

Варшава настаивает на признание атомной станции небезопасной для региона.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не намерена закупать в будущем энергию Белорусской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», — сказал Ващиковский.

Напомним, в июне литовский парламент утвердил закон, в котором утверждается, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этот правовой акт ляжет в основу ограничения на импорт электроэнергии с БелАЭС.

В Латвии вопрос бойкота белорусской электроэнергии не обсуждался.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.