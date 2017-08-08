Экономика Европы несется вверх 8.08.2017, 22:17

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Неожиданное восстановление «здоровья» еврозоны в этом году удивило специалистов.

Европейская экономика - вопреки некоторым прогнозам и несмотря на "развод" с Великобританией, а также прочие проблемы, не просто демонстрирует уверенный рост, а бьет рекорды - темпы прироста достигли сегодня шестилетнего максимума.

Существенное ослабление популистских настроений в Европе в этом году помогло европейской экономике ускорить темпы развития. Во втором квартале этого года экономика еврозоны, состоящей из 19 европейских стран, явно прибавила и достигла темпов развития 2011 года, пишет expert.ru.

В первую очередь, обращает на себя внимание безработица, которая в последние годы затянувшегося кризиса стояла в Старом Свете очень остро. Сейчас в производственном секторе еврозоны царит настоящий бум на рабочую силу. На заводах и фабриках Франции требуется столько рабочих, сколько не требовалось с 2000 года. В Испании, по данным индекса менеджеров по закупкам IHS Markit, такого спроса на рабочую силу не было еще дольше, с момента создания зоны единой европейской валюты в 1998 году.

Темпы роста экономики еврозоны во втором квартале выросли по сравнению с первыми тремя месяцами года на 0,1% - с 0,5 до 0,6%. Этот рост позволил увеличить прогноз по росту экономики еврозоны в пересчете на год с 1,9 до 2,1%. Такого высокого роста не было со второго квартала 2011 года.

Для всего ЕС рост ВВП по итогам второго квартала тоже составил 0,6%. Это на 2,2% выше, чем было после второго квартала в 2016 году.

Неожиданное восстановление «здоровья» еврозоны в этом году удивило специалистов. Хотя, по большому счету, ничего удивительного в нем нет. Немалую роль в маленьком еврозоновском экономическом чуде сыграла политика. Поражения евроскептиков на выборах в Голландии, Австрии и Франции повысили уверенность потребителей и дали толчок бизнесу.

Экономика еврозоны хотя и развивалась крайне медленно, но все же это было поступательное движение – рост, пусть и очень незначительный фиксируется 17 (!) кварталов подряд, с 2013 года. Безработица снизилась в июне до 9,1%, самого низкого уровня за 9 лет. Безработица достигла пика – 12,1% в 2013 г. За последние 12 месяцев численность армии безработных европейцев уменьшилась, по данным Eurostat, на 1,5 млн человек.

Хорошие результаты показала и одна из главных отраслей — автопром. Регистрация новых машин, по которым принято подсчитывать данные продаж автомобилей, приблизилась в июне к показателям июня 2007 г.

Среди крупных европейских экономик наиболее впечатляющий результат в апреле-июне показала Испания — 0,9%. Четвертая экономика еврозоны наконец-то превзошла докризисный (до 2008 года!) уровень ВВП.

Рост экономики Франции тоже ускорился, хотя и очень незначительно — с 0,5 до 0,55%. Данные по Германии и Италии за второй квартал появятся на следующей неделе.

«Рост экономики не сконцентрировался в привычно крепких экономиках,— объясняет директор TS Lombard Кен Уаттрет.- К нему присоединились и экономики, которые по традиции показывают плохие результаты».