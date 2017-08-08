«Спортивной пенсии в 350 рублей хватает только на транспорт и питание» 3 8.08.2017, 22:07

Сергей Долидович

Белорусский лыжник собирает деньги на участие в Олимпиаде.

44-летний лыжник Сергей Долидович рассказал, что ему не за что поехать на Олимпийские игры, которые пройдут в будущем году в Южной Корее. По словам спортсмена, Федерация лыжных гонок решила, что он слишком стар для участия. Долидович идею участвовать в седьмой для него Олимпиаде не бросил и говорит, что готов грызть землю для этого, пишет onliner.by.

Как отметил спортсмен, для подготовки на уровне национальной сборной ему нужно 30 тысяч рублей. Он надеется на то, что белорусы смогут помочь ему собрать нужную сумму.

— Если не соберу, значит, зря все эти 25 лет занимался, — горько вздыхает Долидович. — Конечно, морально решиться на этот шаг было сложно, но почему-то посчитали, что я стар. Хотя я считаюсь лучшим лыжником Беларуси вот уже 25 лет. На моем счету победы на этапах Кубка мира, более 30 званий чемпиона страны. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году я занял пятое место.

Кроме того, на моем счету участие в шести Олимпиадах, начиная с самой первой, в которой Беларусь принимала участие как самостоятельное государство — в Лиллехаммере в 1994 году. В мире всего два человека в зимних видах спорта принимали участие в семи Олимпиадах: российский саночник Демченко и легендарный японский прыгун Касаи. Так же, как и у меня, шесть Олимпиад у Бьорндалена. Сегодня он готовится к седьмой, и я тоже хочу.

Спортсмен сейчас тренируется в Раубичах, говорит, что пока с него не требуют денег за спорткомплекс.

— Моей спортивной пенсии в 350 рублей хватает на транспортные расходы и питание. Однако для того, чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо принять участие в отборочных соревнованиях и пройти сборы за рубежом. По моим подсчетам, подготовка на уровне национальной сборной обойдется в 30 тысяч рублей. Эту сумму необходимо собрать к началу октября, — объяснил Сергей.

— Еще я готов полгода грызть землю, снег и лед, чтобы достойно представить Беларусь на Олимпийских играх. Если вы меня поддержите — это будет означать, что я кому-то интересен и в этом во всем есть смысл. Все знают, что такое американская мечта. У меня есть вот такая белорусская мечта. Я не гарантирую медаль, но я оставлю на лыжне все, что у меня будет на тот момент. Пока мне удавалось выступать на каждой последующей (кроме Ванкувера в 2010-м) Олимпиаде лучше, чем на предыдущей.