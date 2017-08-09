Модернизация по-лукашенковски прогорела 6 9.08.2017, 22:31

Власти за 4 года «закопали» $ 30 миллиардов в предприятия-балласты.

В ближайшие четыре года – с 2017-го до 2020-го – на Государственную программу модернизации промышленного комплекса планируется направить сумму, в 10 раз меньшую, пишет сайт телеканала «Белсат».

И хотя упомянутая программа – не единственная, которая занимается финансированием модернизации, специалисты констатируют тревожный тренд: объем средств, которые государство способно вкладывать в инвестиции, из года в год катастрофически уменьшается.

Главные задача программы – бюджетная модернизация ряда отраслей промышленности в 2008-ом году. 2013-й, названный Годом модернизации, дожен был стать сроком получения результата от этих инвестиций.

Отечественная древообработка, после вложения в нее $ 2 млрд., продолжает работать в минус. Согласно последним открытым сведениям, по итогам первого полугодия в прошлом году с убытками сработали все модернизированные предприятия древообработки кроме одного. «Ивацевичидрев» вышел на ноль. Все они в этом году продолжают поддерживаться государством.

«Программы развития промышленности, которые принимались ранее, в последние три года просто обвалились», – отметил экономист Леонид Фридкин.

Единственным результатом модернизации промышленности за последнее десятилетие стало то, что износ ее оборудования снизился с 66% в 2005-ом году до 40% в 2015-ом. Иными словами, белорусские налогоплательщики заплатили половину годового ВВП нашей страны за то, чтобы флагманы отечественной промышленности могли, хотя и с потерями, но продолжать работать и выплачивать зарплату.