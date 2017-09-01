Управделами Лукашенко продало разыскиваемый Интерполом BMW 8 1.09.2017, 15:36

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Сомнительное авто ушло с молотка с неплохой наценкой.

"Находится в розыске по линии Интерпола, эксплуатация возможна только на территории Беларуси", — с таким предупреждением торговый дом "Восточный", находящийся в ведении управделами Лукашенко, продавал автомобиль. По словам представителя конфиската, первоначальная стоимость была даже ниже (65 540 белорусских рублей, или 34,5 тысячи долларов) и выросла в ходе торгов на аукционе, сообщает euroradio.fm.

Продажа машин, находящихся в розыске, проходит уже не впервые: так, например, еще один конфискованный автомобиль находится в розыске Интерпола и сейчас продается, это грузовик Daf Xf460.

Представители ГАИ говорят, что такую машину зарегистрируют только после проверки всех документов, будут проверять причастность нового владельца к "уголовному прошлому" этой машины.

Кроме этого будет сделан запрос в Интерпол, ответ на него обычно занимает около месяца и будет примерно таким: "Автомобиль такой-то находится в розыске в такой-то стране с такого-то периода".

В ответе Интерпола будет еще одна пометка — "Информация об обнаружении автомобиля направлена инициатору розыска", то есть прошлому владельцу. Скорее всего, тот уже давно получил страховое возмещение за свой автомобиль, и теперь машина принадлежит страховой компании. Представители этих компаний через суд на абсолютно законных основаниях могут машину у нового владельца забрать.

Если этого не случится, то новый владелец все равно будете пользоваться ей с ограничениями.

Запрет на выезд за границу на такой машине белорусские власти не вводят, но выезжать на ней опасно. Первый же полицейский увидит в базе, что машина числится в угоне. Но по территории Беларуси можно ездить спокойно.

Обычно срок нахождения машин в базе Интерпола — 10 лет, но если машина найдена и бывшему хозяину не нужна — может, и меньше. Но Интерпол не информирует, что снимает машину с розыска. Ее просто убирают из базы, и при очередной проверке машина уже "чистая". Поэтому если хотите выяснить, снято ли ограничение с автомобиля, придется периодически просить ГАИ проверить базу — лично или по телефону.

Продать такую машину можно только по доверенности, так как ее нельзя снять с учета.