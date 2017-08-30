Управделами Лукашенко продает разыскиваемый Интерполом BMW 6 30.08.2017, 15:39

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Цена черного «бумера» - около 34,5 тысяч долларов.

На сайте Торгового дома «Восточный», принадлежащего департаменту по гуманитарной деятельности управделами Лукашенко и занимающегося продажей конфиската, журналисты Charter97.org обнаружили интересное объявление.

Оказывается, управделами диктатора, не вдаваясь в нормы международного права продает разыскиваемый Интерполом автомобиль BMW Х5, 2011 года выпуска. Цена авто – около 34,5 тысяч долларов (65 540 белорусских рублей).

Ну а чтобы при эксплуатации сомнительного авто не возникло проблем, в управделами Лукашенко предупреждают: использовать «черный бумер» можно только на территории Беларуси.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в продажу поступил один из самых дорогих автомобилей в Беларуси – эксклюзивный Bentley Brooklands, который конфисковали у известного бизнесмена Виталия Арбузова.