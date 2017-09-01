Польша отгородится от Беларуси забором 3 1.09.2017, 20:44

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Польша поставит забор длиной 729 километров на границе с Беларусью и Украиной.

Польша поставит забор длиной 729 километров на границе с Беларусью и Украиной, чтобы остановить миграцию диких кабанов, передает «Радыё Свабода».

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, который сообщил, что правительство выделило на эту постройку 130 миллионов злотых (36 миллионов долларов).

По мнению польских экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были инфицированые вирусом чумы дикие кабаны, пришедшие из Беларуси.

Африканская чума свиней появилась в Польше в феврале 2014 года. С тех пор в стране выявлено 93 очага заболевания свиней в трех воеводствах: подляшском, мазовецком и люблинском. Также выявлен 461 случай заражения африканской чумой диких кабанов.