Стало известно, где паркуется самый дорогой в истории Rolls-Royce 6 11.09.2017, 12:24

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В мае компания Rolls-Royce представила роскошнейшее купе Sweptail, которое оценили в $13 миллионов.

«Двухдверка» претендует на роль самого дорогого нового автомобиля в истории. Всем было интересно, куда же отправится машина. В Россию? На Ближний Восток? В США? На самом деле до сих пор неясно, кто стал владельцем дорогого купе. Но на днях машину сфотографировали в Норвегии. Снимки попали в редакцию Аutoevolution, пишет onliner.by.

Машину запечатлели жители небольшого норвежского городка. Sweptail стоял возле суперкара Koenigsegg Agera RS на парковке одного из частных домов. Британцы строили эту машину под заказ полностью вручную. Анонимный клиент сам участвовал в создании машины. Миллионер работал с дизайнерами над кузовом своей будущей «двухдверки».

Машина даже получила свое название — Sweptail, хотя построена на базе Phantom VII Coupe. Публичный показ новинки прошел на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Esta (Италия). Работа над купе шла аж четыре года. Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос присутствовал на презентации Sweptail и после нее на закрытой вечеринке вручил ключи владельцу.