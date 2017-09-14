«Самым впечатляющим в поездке по Витебской области стали деревни» 4 14.09.2017, 11:59

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Минчанка три недели путешествовала по Беларуси на велосипеде.

Юля отправилась в путешествие из-за непростого периода в своей жизни. «Подумала: что я могу сделать, чтобы побороть бессилие? Сесть и ехать!». Свою историю она рассказала citydog.by.

«Хотела побыть наедине с собой, а получилось наоборот – очень много знакомств»

– По Беларуси я решила поехать, потому что это проще всего, не надо заморачиваться с визами. Я перебирала разные варианты: отправиться стопом, на общественном транспорте? Но подумала, что велосипед – такое интересное средство, которое дает достаточно высокую степень свободы. Это не автомобиль, на нем можно забраться дальше и глубже, и в то же время это не общественный транспорт, с которым ты привязан к расписанию и положению станций. При этом на велосипеде, как оказалось, можно уехать достаточно далеко.

До этого самыми «дикими» моими путешествиями были однодневные походы и сплав на байдарках. Специальной спортивной подготовки тоже никакой. Еще в универе я в хорошую погоду ездила на велосипеде на занятия. Но это было давно, еще до общего бума, а сразу после того как я окончила университет, велосипед переместился в подвал. Я настолько была уверена, что больше на него не сяду, что даже продала в прошлом году. Очень добрая подруга для поездки дала мне свой.

Изначально идея была ехать из Мозыря в Пинск. Я хотела на Полесье – побывала там один раз и очень впечатлилась: мне показалось, что там многое по-другому. Я готовилась к поездке: шила гамак, искала снаряжение, доделывала дела в Минске – и в процессе мне попалась новость, что будет фестиваль Sprava и нужны волонтеры. Я так прониклась его идеей, что подала заявку.

Это было не по маршруту, совсем другая сторона – Новолукомль. Я подумала: ну, ладно, значит Витебская область, тоже интересно. Маршрут складывался в процессе, плана по срокам тоже не было – я должна была это почувствовать (улыбается).

На самом деле поездка получилась совсем не такой, как я предполагала. Я думала, уеду, чтобы побыть наедине с собой на природе, минимизирую общение, уеду туда, где плохо ловит телефон и совсем нет интернета. Все получилось наоборот – по пути было очень много знакомств, общения и невероятных историй. Из путешествия на самом деле меня прогнала погода – желания вернуться к тому моменту я еще не почувствовала.

С собой у меня был самодельный гамак, к которому прилагались москитная сетка и тент от дождя. Но так получилось, что я не всегда ночевала в гамаке, потому что попадались люди, которые по доброте душевной очень хотели меня приютить, а несколько дней пришлось провести в гостинице из-за проливных дождей. У меня не было цели «только гамак, и только хардкор», я не собиралась в путешествии убить себя (смеется).

Еду в основном я готовила на костре – либо это был сухпаек. Я даже привезла назад в Минск орешки из своих запасов. Из горячих блюд – гречневые хлопья, тушеные овощи. Люди, которые мне встречались, очень впечатлялись тем, что девушка одна едет куда-то на велосипеде, поэтому всегда хотели чем-то помочь – еда у меня была и из местных огородов. Например, экскурсовод в музее Петруся Бровки дал мне с собой картошки, огурцов и соли. А на фестивале вручили кабачок, который проехал со мной половину пути. Не везде были места, где можно развести костер, или на стоянку я останавливалась слишком поздно, так что готовила далеко не всегда.

«Юля, я так впечатлился, что проехал 170 километров, чтобы найти вас!»

Перед поездкой я купила карту в обычном книжном магазине, где были отмечены даже самые малоизвестные достопримечательности и природные памятники. Я очень хотела заезжать по пути во все интересные места, посмотреть на здания с историей, в том числе и те, от которых остались практически одни руины. Я отмечала себе какие-то точки – правда, потом забывала, до чего именно собиралась добраться. Больше всего я хотела попасть в поселок Видзы, где находится один из самых высоких костелов в Беларуси. Но не получилось.

Из Минска я выехала на поезде, доехала до Крупок, и оттуда началось мое путешествие. Четыре дня я провела на фестивале Sprava, даже участвовала в строительстве сцены. Не знаю, как с точки зрения зрителей, но со стороны волонтера фестиваль был просто потрясающим событием. Я – человек, который не умеет что-то делать наполовину, а там вся команда была такой.

После фестиваля я поехала в сторону Чашников, километрах в восьми от которых в деревне Почаевичи находится Покровская церковь второй половины XVIII века. Сохранилась она гораздо хуже той же Белой церкви на Черейском озере, где проходила Sprava. К развалинам подход был только через чей-то огород – хорошо, что женщина была не против. В целом сложилось ощущение полной бесхозяйственности по отношению к историческому наследию – ну, стоит и стоит.

Потом по маршруту у меня был Лепель, где я зависла на целых три дня. Городок мне очень понравился, он стоит на берегу Лепельского озера – оно реально огромное, даже море напоминает. Я провела там чудесный вечер на пляже, наблюдая закат, уже присмотрела место стоянки, но решила съездить в город в магазин. Было достаточно поздно, поэтому работал только бар в центре. Ну, как бар – магазин разливного пива.

Подъехала, какие-то ребята сразу начали знакомиться. Я была не против – мне же интересно узнать про эти места, попросила их рассказать про свой город. Они, как и большинство людей, которых я встречала, говорили одно: «Да у нас скучно, смотреть нечего, делать нечего…» А я уже полдня в этом городе хожу с открытым ртом – у вас же тут практически море рядышком! В общем, не ценят люди то, что имеют.

Среди них оказался историк, который очень скромно себя вел, все время молчал. В итоге его удалось немного разговорить. Тогда я спросила, может, ему несложно провести для меня мини-экскурсию – на карте было указано, что поблизости много разных достопримечательностей. Мы договорились на следующий день встретиться после его работы. Я снова приехала в этот бар – в итоге полдня я провела, общаясь с хозяином заведения Романом, а историк так и не объявился.

После я решила объехать озеро и побывать в деревне Старый Лепель – считается, что именно там первоначально был город. У меня была стоянка на замчище, которое раньше находилось на острове. Уже перед тем, как я решила отправится дальше, звонит телефон. Поднимаю трубку – мужчина: «Здравствуйте, Юля. Вы два дня назад сидели в баре, я туда заходил, вы мне еще карту показывали». Если честно, я его вспомнила с трудом.

Оказалось, что он живет в Италии, приезжает в Беларусь только на лето – жена из этих мест. И он так впечатлился моей историей, что я ему несколько дней снилась. Он начал вспоминать, куда я собиралась отправиться дальше, поехал меня искать – наездил 170 километров, пока не застрял в Березинском заповеднике в огромной луже, из которой его вытаскивали трактором. Мы встретились на трассе, где он долго рассказывал, как восхищен.

«А общий интерес у них – выпить чернильца»

Дальше я поехала в деревню Путилковичи, где находится дом-музей Петруся Бровки. Очень интересный там экскурсовод дядя Миша – деревенский мужичок, у которого дома под стеклом лежат листы с мотивационными фразами. На огороде у него живут аисты, он садился на скамейку, смотрел на них и рассказывал: «Молодой еще не летает. Даже не знаю, сможет он улететь или нет. Как-то был такой же случай – так аист у меня всю зиму жил в курятнике».

Самым впечатляющим для меня в поездке стали деревни. В детстве у меня была дача, так что у бабушек-дедушек я практически не бывала. Я очень хотела насмотреться, надышаться этим, потому что, куда бы я ни заезжала, все деревни были такими разными, интересными. Если до сих пор не стало понятно, я очень впечатлительный человек.

На пути у меня был Березинский заповедник, который я просто проехала: остановиться было невозможно – кусали оводы. И хорошо, что я не осталась, потому что там нельзя ни разводить костер, ни есть ягоды, ни собирать грибы – ничего.

Надеюсь, что ребята из деревни Березино не читают CityDog, потому что это было самым неприятным местом из всех, в которых я побывала, – просто декорации к фильму «Груз-200». Вокруг природа, красота, Березина течет, а люди развели там ужасную грязищу. Я даже накричала на одного мужика. Присела отдохнуть за столик на небольшом оборудованном пляжике. Через какое-то время ко мне попросилась подсесть очень странная парочка: парень лет двадцати пяти и старый дед. А общий интерес у них – выпить чернильца. И, когда они его допили, дед с размаху забросил бутылку в речку. У меня столько злости было, там такой свинарник! Я полезла в речку за этой бутылкой, достала и сунула ему в руки со словами «это ваше!».

А парень сначала показался очень интересным, он подрабатывает лесником в заповеднике. Все расспрашивал меня, а что бы я делала, к примеру, если бы встретила в лесу медведицу с медвежатами. Ой, а у нас в лесах медведи водятся? Мне кажется, я не забиралась в такую гущу.

Нам хотелось пообщаться, но на этот день у него был назначен большой семейный сбор, который он не мог пропустить, так что позвал меня с собой. До этого я останавливалась только в городах, поэтому хотела посмотреть, чем живет молодежь в деревне. Но пообщаться нам все равно особо не удалось: на шашлыках Иван «ушел» минут через двадцать. Тем не менее быт я увидела сполна.

Я уезжала оттуда наутро, и на меня смотрели такими глазами, как будто мимо них промелькнул лучик надежды, а они остаются в своем дерьме и продолжают бухать. Что-то сделают минимальное – и опять по кругу. По глупости я оставила им свой номер. Так один влюбленный парень регулярно звонит до сих пор, а я даже не помню, как его зовут. Но вообще у нас была такая задушевная беседа – я говорила в чем-то очень банальные вещи, но, оказывается, для некоторых людей они могут стать открытием. Что можно чувствовать, чувства выражать, говорить о них. Он сидел и просто плакал. И мне понятно почему: пока мы сидели, периодически появлялась его мать, материла всех, выпивала стопку и уходила обратно в дом.

Я думала обо всем этом весь следующий день. С одной стороны, хочется всех обнять, сказать: «Ты хороший! Ты всё можешь!», с другой стороны – а есть смысл? Осадок остался.

«На улице ливень и штормовой ветер, а в городе практически нет света»

Оттуда я двинулась в Докшицы. По пути меня застал первый дождь. Я поняла, что искать место стоянки будет сложно, поэтому остановилась в гостинице. Когда наконец выехала из Докшиц, через десять километров меня снова застал дождь. Я хотела ехать в заказник Сервечь, но поняла, что это бессмысленно. Во время небольшого перерыва успела добраться до деревни Парафьяново. Там оказался один из самых красивых костелов из всех, что я видела.

Дождь не прекращался, поэтому я решила поехать в Глубокое на дизеле. В Глубоком оказался огромный выбор гостиниц, агроусадеб и домиков, особенно это порадовало после Докшиц, где гостиница всего одна.

Добралась я туда ночью, и это был самый экстремальный момент моего путешествия. По сравнению с ним ночевки в каких-то странных местах и дикие звери – ерунда. На улице шел ливень и был штормовой ветер, меня буквально сносило, при этом в городе практически отсутствовало освещение. Я не вижу названий улиц: один раз не туда заехала, второй. В итоге, пока я добралась до места, промокла насквозь. Вытаскиваю телефон из кармана – с него капает, пришлось нести его в ремонт. Сам город мне показался немного странным по планировке.

Дальше я поехала к деревне Шуневцы, где должен был быть огромный камень, чуть ли не 5 на 2 метра. Я объездила всё, спросила у местного мужчины, который вел козу. Он мне показал направление, но сказал, что, возможно, камень взорвали еще в годы его детства – ходили такие разговоры. В интернете я нашла кучу официальных документов о том, что он признается природным памятником, но сам камень – увы.

Я долго выбиралась из этой деревни, а потом не могла найти стоянку. К слову, считается, что в Беларуси очень много лесов, но часто я не могла найти даже стоящих рядом двух деревьев, чтобы зацепить гамак, – одни кустарники и поля.

Одна из самых красивых деревень, которые я проехала, – Гирстуны. Вообще, все чаще попадались именно такие деревеньки, на которые смотришь и хочешь жить в каждом втором домике – все очень ухоженное. Я так устала, что уже в темноте решила расположиться в более-менее подходящем месте неподалеку от Гирстунов. Когда проснулась утром и осмотрелась, оказалось, что остановилась на самом перекрестке. Мимо меня ходили коровы, человек ехал на лошади – и как крикнет: «Доброе утро, выспались?» И я удивленно: «Ну, да».

Смешной случай был во время моей первой стоянки после фестиваля. Остановилась на каком-то заброшенном участке, так мало того что птицы на деревьях шумели, так еще и как только я начала дремать, кто-то направил мне фонарик в лицо. Мне кажется, я испугалась не меньше того, кто светил. Это оказался местный житель с соседнего участка, который пришел посмотреть, почему лают собаки. Мы очень мило пообщались в итоге, но встреча была ого-го.

На самом деле я пришла к выводу, что, как только становится страшно, нужно начинать разговаривать по-доброму, и тогда всё становится хорошо. Меня все спрашивали, не боялась ли я. А вот ответить, чего я должна была бояться, никто не мог. Думаю, Минск гораздо опаснее. Вероятность встретить в лесу маньяка очень мала, а вот в наших подворотнях…

«Едешь с горочки – распирает от радости, поднимаешься вверх – проклинаешь все на свете»

Следующими по пути у меня были агрогородок Удело, где располагается монастырь францисканцев, и деревня Мосар. В Мосаре находится костел и дендропарк, организованный ксендзом, которого туда назначили еще в 80-х годах. Он сохранил этот костел и навел там невероятную красоту. Классный пункт, чтобы заехать, – очень красиво и со вкусом. На следующий день я доехала до Шарковщины, и это был последний пункт моего путешествия, потому что снова начал лить дождь – стало уже просто невыносимо.

Что касается бытовых вопросов, то справиться с ними достаточно просто. Мылась я в озерах или реках. А что, очень романтично. Там же стирала вещи. Пока была хорошая погода, проблем с этим вообще не возникало.

Я пыталась минимизировать набор вещей, потому что только спальник, гамак и веревки весят прилично. Из одежды у меня были одни джинсы, байка, куртка и остальное по мелочам. Кстати, навороченная куртка оказалась промокающей, так что лучше купить самый дешевый плащ в хозяйственном магазине. Очень полезным в путешествии оказалось фольгированное утепляющее покрывало. Я его купила в магазине одной цены рядом с Комаровкой – стоило меньше 2,5 рублей.

Велик, к счастью, не ломался – этого я очень боялась. Ездила я и по трассам, и по проселочным дорогам, но самый ад – это гравейки. Там, где песок, я вообще не могла ехать, все время падала.

От езды первую неделю болели не ноги, а попа. Витебская область вообще «волшебная» в этом плане: подъемы – спуски, подъемы – спуски. Едешь с горочки, ветер в лицо, класс и просто распирает от радости. Но тут ты уже едешь вверх и чуть ли не проклинаешь все на свете: боже, зачем ты столько вещей взяла, зачем тебе два килограмма этой картошки – дядя Миша, спасибо, конечно, но это невыносимо. Вниз – и опять классно.

Не напрягаясь, я проезжала примерно 30 километров в день. Чистой дороги у меня получилось совсем немного, были долгие остановки – общее расстояние около 300 километров.

В какой-то момент чувствуешь, как накатывает усталость. Но за ней скрывается еще много сил, и, если ее преодолеть, узнаешь о себе много нового. Я поняла, что все возможно, что ничего не страшно. А еще, конечно, было приятно осознать, что в Беларуси есть места, которые просто необходимо посмотреть. И многое хорошо сохранилось, так что это не только разруха…