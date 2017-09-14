«Обычно грибы появляются волнами, а сейчас высыпали все сразу!» 1 14.09.2017, 12:41

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Ученые объяснили, откуда в этом году в белорусских лесах небывалый урожай.

Больше недели ленты белорусов в соцсетях пестрят фотографиями подосиновиков, подберезовиков, боровиков… Люди привозят из лесов по три-четыре ведра трофеев тихой охоты за одну поездку, пишет kp.by.

- В этом году небывалый урожай грибов! - рассказывает минчанка Ирина. - Едешь по краю леса, останавливаешься, чуть заходишь - и можешь уже собирать. Причем сейчас есть и боровики, и маслята, и грузди, и опята. В воскресенье я собрала 65 боровиков, и это после того, как в моем лесу и другие грибники побывали.

- А у нас грибов нет, хотя обычно просто уйма, - возражает жительница Любанского района Минской области Елена. - Вроде дожди идут, все условия есть, а грибов нет!

Как оказалось, права все же Ирина.

- Сейчас грибов действительно много, - говорит заведующая лабораторией микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Татьяна Шабашова. - Лето было очень холодное и сухое, в августе в районах, где раньше в низинах стояли болота, все высохло. А потом начались дожди, стало достаточно тепло - это основные факторы, которые нужны для роста грибов. Когда лето нормальное - теплое и с дождями, грибы растут волнами на протяжении всего теплого периода. А когда летом неблагоприятные погодные условия, то потом они появляются все в одно время. Именно поэтому их сейчас так много. В конце августа возле Березинского заповедника вообще никаких грибов не было, а на прошлой неделе только ленивый не насобирал бы!

- А где больше всего сейчас грибов?

- Там, где есть нормальные леса - сосняки, ельники, березняк. Грибы есть везде, где существуют условия для их роста, - отвечает Татьяна Шабашова. - Даже во дворах растут! И шампиньоны, и другие грибы. Мицелий (грибница. - Ред.) накопил свою массу, теперь надо ее как-то реализовать. Нужны споры, чтобы дальше расти, расселяться.