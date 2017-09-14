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Александр Васильев: Я связан с Великим Княжеством Литовским

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  • 14.09.2017, 21:24
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Александр Васильев

Известный российский историк моды приехал со своей выставкой в Минск.

В Минск приехали роскошные платья, аксессуары, украшения с начала 20 века - когда одежда была образцом высокого вкуса и тонкого портняжные мастерства, пишет сайт телеканала «Белсат».

Коллекцию костюмов разных эпох историк моды Александр Васильев начал собирать, когда ему было всего 16 лет. Сегодня она одна из крупнейших - в ней более 50 тысяч экспонатов, хранящихся в Москве, Вильнюсе и Париже и путешествующих по выставкам во всем мире.

Каблуки и кружева, которые изменили мир

На выставке - вещи от именитых кутюрье: Ива Сена Лорана, Поля Пуаре, Ко-ко Шанель. Кроме того, в коллекции Васильева - одежда, которую носили звезды театра и кино - например, костюм от модного дома Шанель принадлежал балерине Майе Плисецкой.

Во время пресс-конференции свои концертные платья передала в коллекцию белорусская певица Ядвига Поплавская. Сам же Васильев рассказал, что его корни происходят из Беларуси:

«Моя мама родом из Могилевской области. Так что может вам приятно будет знать, что я связан с вашей страной и Великим Княжеством Литовским».

На выставке можем увидеть, как трансформировалась мода под влиянием исторических событий. В начале века кутюрье Поль Пуаре освободил женские платья от корсетов. Изящество и воздушность костюмов изменилась на удобство и практичность после Первой мировой войны. А дальше - элегантность 30-х и военные мотивы 40-х, стили унисэкс, хиппи, глэм-рок, диско! Как будто обложки модных журналов за несколько десятилетий пролестнули перед нашими глазами.


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