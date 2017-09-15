Ничья с «Црвеной Звездой» принесла БАТЭ 120 тысяч евро 15.09.2017, 10:42

В нынешнем еврокубковой кампании борисовский футбольный клуб заработал более 3 миллионов евро.

Выездная ничья с «Црвеной Звездой» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы принесла в казну БАТЭ 120 тысяч евро. Таким образом, в нынешнем еврокубковой кампании чемпион Беларуси заработал уже 3,72 миллиона евро, сообщает «Прессбол».

В таблице коэффициентов УЕФА рейтинг Беларуси в сезоне-2017/18 увеличился на 0,250 и теперь составляет 2,500. А общий коэффициент за пять лет отныне равен 17,875.