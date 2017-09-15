У лучшего комбайнера страны будут вычитать из зарплаты за солярку 34 15.09.2017, 17:59

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Передовик-комбайнер намолотил 2500 тонн зерна и получил счет за 3 тонны перерасхода солярки.

Под девизом «Больше намолотят — больше заплатят» прошла уборочная-2017 в РУП «Белоруснефть-Особино», сообщил onliner.by один из лучших по результатам работы комбайнеров Дмитрий Чебурахин и приложил расчетный листок за август. Вместо ожидаемых тысяч он получил 500 рублей. И еще остался должен в счет будущей зарплаты.

— Уже семь лет здесь работаю, — рассказывает 28-летний тракторист, в уборочную садящийся на комбайн. — Раньше у нас была норма на мото-час — 33,6 литра солярки. Этого хватало. Были и раньше «пережоги» — как-то они списывались. Учитывали намолот, пройденное расстояние, еще что-то. Поймите, я не математик, не знаю, как оно высчитывается.

А теперь, говорит Дмитрий, стало 27,7 литра.

— Экономисты урезали, посчитав, что хватит. Даже рекомендовали 25 литров/мото-час уложиться... Но получается, что мне проще было в кустах отсидеться, а потом продать топливо, чем стать лидером по намолоту.

Из первой же зарплаты по итогам уборки с меня удержали 1685 рублей. Всего у меня перерасхода насчитали 3 тонны — 3920 рублей. То есть по итогам сентября я остаюсь должным своей организации еще больше 2 тысяч рублей. Получается, что работаю и плачу за это?

Дмитрий рассказал, что к моменту завершения уборки намолотил 2500 тонн зерна — лучший результат на участке. Откуда взялся перерасход, он понятия не имеет.

— Комбайн — это не машина, на которой можно ехать 90 км/ч с одним расходом, а 120 — с другим. У него есть пропускная способность — 12 кг зерна в секунду. Если урожайность ниже среднего, я могу ехать быстрее. Техника ни при чем — я уверен в топливной аппаратуре своего комбайна. Вы сами понимаете, я бы не бился в открытую за свою зарплату, будь мой косяк.

Дмитрий говорит, что всего 7 человек получили бумаги с пересчетом за лишний расход топлива. Двое согласились на вычеты из зарплаты.

— Им по ушам проехали и испугали. А я дальше в уборочной участвовать не буду и не хочу больше здесь работать. Какой в этом смысл?

В связи с конфликтом на «Белоруснефть-Особино» началась служебная проверка. Об этом рассказала замдиректора по экономике и финансам РУП.

— Нормы расхода топлива в этом году не менялись, они действуют с 2015 года. Один мото-час — 27,7 литра (это не астрономический час, а условная единица, соответствующая определенной нагрузке на двигатель), один машино-час (время работы двигателя) — 33,6 литра.

У нас существует два сельскохозяйственных участка в Буда-Кошелевском участке. Так вот «пережоги» случились у большинства комбайнеров одного из участков. На нем же — большинство наших передовиков.

Руководство предприятия допускает, что одной из причин могло стать нарушение технологии уборки.

— Не мне, как экономисту, это объяснять, но когда технологическая скорость движение не соблюдается, то ехать можно быстрее и зерна можно собрать больше, но с дополнительной нагрузкой на двигатель. При этом не только расход топлива увеличивается, но и потери зерна.

Директор назначил служебное расследование. Будут изучены результаты всех установленных на комбайне датчиков. Если его результаты подтвердят нарушение технологического режима, то деньги с работников будут удержаны. Если окажется, что дело в настройках двигателя — тогда будет решаться иначе. Сейчас на этих же комбайнах во время уборки кукурузы будут работать другие механизаторы. Посмотрим, что покажет этот эксперимент.