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Шендерович рассказал о «содержимом головы» Путина

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  • 16.09.2017, 8:33
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Виктор Шендерович

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем собственном сознании уже император Византии.

Об этом в интервью "Эхо Москвы" заявил российский писатель и журналист Виктор Шендерович.

"Сегодняшняя ситуация позднего закупоренного Путина, донбасско-крымского - она особенная. Батюшка наш, Владимир Владимирович, закупоренный уже совершенно", - отметил он.

По словам Шендеровича, именно в таком состоянии Путин "выйдет в народ".

"Он же со своей головой выйдет, а не вызовет дух Пятигорского. Он выйдет со своей головой, и мы в очередной раз содержимое этой головы увидим. Услышим. Речь о другом. Речь о том, что ему уже наружу не выходить после 2014-го года. После 2012-го на самом деле, но после 2014-го уже точно наружу не выходить! Его никто не ждет. Он в своем собственном сознании уже император Византии. Он противостоит Западу. Он — истинная духовность. Ему просто неинтересно думать об этом обо всем", - отметил сатирик.

Шендерович подчеркнул, что если ранее его хотя бы интересовала внутренняя политика, то сейчас нет.

"Сейчас ему просто по барабану. Ему гораздо интереснее самоощущение его — гораздо лучше от того, что он влияет на выборы в США, бомбит Сирию и оптом скупает европейских политиков. И проводит учения в Беларуси", - отметил он.


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