Лучше отменить Лукашенко 28 17.09.2017, 8:13

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Источник: racyja.com

Белорусы внесли свои правки в декрет о «тунеядцах».

На совещании по назначению новых руководителей местной вертикали власти в четверг, 14 сентября, Лукашенко заявил: «Требований декрета №3 никто не отменял».

«Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами», - сказал Лукашенко своим назначенцам.

«Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать «гвалт». Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить», - отметил диктатор.

Реакция белорусов не заставила себя долго ждать. В комментариях к статье на Charter97.org читатели сайта вспомнили не о налоговой или «письмах счастья», а о «Марше рассерженных белорусов 2.0», назначенном Белорусским Национальным Конгрессом на 21 октября.

Редакция Charter97.org решила опубликовать самые популярные из комментариев:

«Совсем с дуба рухнул! После такой народной взбучки, он еще рот открывает. Давай-давай, подогревай людей к акции 21 октября».

«Придется отменить тебя!»

«Я как «тунеядец» вот что скажу: как не работал, так и не буду работать. А почему? А потому что не хочу и Лукашенко ничего мне не сделает. Я как не заплатил Лукашенко в том году ни копейки по его декрету №3, так же и в этом не заплачу. Я как весной был на Площади, так и осенью тоже буду на Площади. Против Лукашенко я буду не один такой «тунеядец»: 500 тысяч плюс родные, близкие, друзья. Нас примерно 1,5 миллиона – тех, кто лютой ненавистью ненавидят угнетателей народа. Баста! Нет декрету №3! «Хоккеист», уходи!»

«Лодку, в которую сел АГЛ, надо раскачивать постоянно».

«Напоминает Горбачева (со слов его соратников), когда ему ставили в вину развал экономики и страны, то он сразу же переводил стрелки на тех, кто был с ним в команде. «Я не я и кобыла не моя».

«Не платил и платить не собираюсь. Лукашенко, мне лично твои указы и декреты до фонаря, тебя я президентом не считаю и ты для меня никто».

«Нет такого права у чиновников, заставлять кого-то работать. Так делают только в тюрьме. У чиновников есть обязанность предоставить человеку рабочее место, а у человека есть право заступить на работу на это место или поискать другое. Почему-то работу человека на себя, то есть ведение своего бизнеса, у нас не хотят считать работой. А если профессор убирает с поля камни, то это издевательство считается работой. Зачем делать из страны концлагерь, совсем непонятно гражданам, хотя, наверное, понятно авторам декрета №3».

«Да этот жалкий потом опять исчезнет, а если быть точнее – спрячется под столом, когда митинги начнутся, недель эдак на пару, как и прошлый раз. Это сейчас мозаика обострилась, так он вразнос пошел, а потом начнется «жэстачайшая» паранойя».

«Лукашенко, ты и твои сынки-трутни сидите на шее у белорусских женщин».

«Все «декреты» нелегитимного «президента» не имеют юридической силы».

«Дорогой ты наш, если ты думаешь, что все твои проделки тебе сойдут с рук, ты глубоко ошибаешься . Время начало игру против тебя и твоих кормушечников-прихлебателей-паразитов».

«С таким упорством рыть себе яму? Совсем плох стал пациент».

«Саша! Тебе давно пора уже самому перепрофилироваться, и не за руку тебя, а под конвоем пора привести».

«Наверняка, на одном из совещаний лукавый со своими высокопоставленными холуями говорил, что в стране денег не хватает и взять их негде, поэтому жду предложений, как взять деньги с народа. И такие предложения от холуев поступили: увеличить плату за коммуналку, увеличивать цены в магазинах, ввести дорожный налог, налог на «тунеядство» и т.д. Конечно, были убогие предложения как развивать экономику, но там все провалилось и остался грабеж население».

«Оторвался от реальности - берегов не видит. ШОС!»

«Да далеко ходить не надо, я представляю себе поляков, если бы им такой декрет президент подогнал. Он бы через неделю сам был бы безработным без права занимать руководящие должности».

«Саша, скажи мне, зачем тогда работать по три-четыре десятка лет, если пенсия по-любому будет такой, будто бы ты все эти годы тунеядствовал? Да и к тому же на некоторых предприятиях совершенно нет работы, и работники приходят туда ради того, чтобы посидеть и поговорить о насущных проблемах. Отсутствие на предприятиях работы по тем или иным причинам является также тунеядством, но тунеядством узаконенным. Узаконенные тунеядцы отличаются от тунеядцев вне закона только тем, что в случае появления производственного задания первые, в отличие от вторых, выполнят это задание и опять будут тунеядствовать. И это лишь единственное отличие тех тунеядцев от других тунеядцев. В остальном все одинаково. А кто это породил? Ты Саша! Вот и привлеки сам себя к ответственности как следователь Мячиков из фильма «Старики-разбойники».

«А давайте привлечем его с прихлебателями!»

«Может быть, мне кто-нибудь объяснит: кто такой Лукашенко и кем он себя возомнил?»

«Пора объявлять всеобщую забастовку, причем бессрочную, с требованием ухода существующей власти. Это единственный способ сдвинуть с мертвой точки омертвевшую, гнилую власть».

«Лучший вариант отмены этого декрета – это замена руководства страны!»

«Октябрь будет горячий, как сто лет назад - кого обозвали «тунеядцем», объединяйтесь».

«Импичмент Лукашенко! Такой президент белорусам не нужен!»

«Уже давно никто всерьез не воспринимает Лукашенко и его заявления. Все осознают, что скоро режим сменит настоящая демократическая власть. Люди этого очень ждут и сделают все, чтобы мирным путем произошли перемены. Жыве Беларусь!»

«Конечно, он декрет не отменял. Где ему отменить... Мужики, все просто: выходим 21 октября на Площадь и отменяем главного тунеядца».

«Давно хочу сказать, что пора собраться и погнать его. Вот просто выйти и сказать: Саша из Дроздов, с вещами на выход! Пора уже собрать ссобойку этому горлопану и вывести под белы ручки из резиденции прямо в Гаагу».