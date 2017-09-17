закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 12:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чебурашка и Крокодил Гена жили в Минске 1920-х

2
  • 17.09.2017, 11:59
Фото: kp.by

Нарисовавший незабываемые персонажи художник родился на улице Раковской.

Журналисты kp.by расспросили автора образов Шапокляк, удава из «38 попугаев» и Котенка по имени Гав, легендарного художника и режиссера «Союзмультфильма» 97-летнего Леонида Шварцмана о Минске его детства

«Шухель» и солдаты в касках

Родился будущий мультипликатор на Раковской улице в 1920-м.

- Больше всего там было деревянных домиков, - говорит Леонид Аронович, который теперь живет в Москве. - Но я помню и те, у которых первый этаж делали каменным, а верхние складывали из бревен. Рядом с нами находились церковь (Свято-Петропавловский собор – Ред.) и Немига. А еще – площадка-«шухель» с несколькими синагогами на спуске от площади Свободы к Немиге. Своими у нас считались Раковская и ближайшие переулки. Порой за эти «владения» приходилось драться двор на двор, и до разбитых носов не раз доходило.

Источник: kp.by

Чуть ли не все время дети 1920-х проводили во дворах. Шварцман вспоминает, как летом играли в чижика, лапту и квача, а зимой катались на лыжах и на санках. А когда посреди двора замерзал прудик, могли покружить на коньках. Кстати, о своем городе художник рассказал в серии картин «Старый Минск. Воспоминания детства». К примеру, открывает ее такая сцена: мальчик удивленно смотрит, как по его родной Раковской идут солдаты в касках.

Портреты Троцкого и электричество на Раковской

Наш герой мальчиком любил побродить по Сторожевке – там только-только стали появляться трехэтажные дома. А неподалеку от городского парка (нынешний парк Горького) был маленький стадион с велотреком. Только поглазеть на двухколесного коня считалось шиком, не говоря уже о возможности на нем покататься.

Источник: kp.by

Когда нашему герою было десять, на Раковскую провели электричество: «Вот где было событие!», - вспоминает Шварцман. А годом ранее по недалекой Советской (нынешний проспект Независимости - только масштабы поскромнее) запустили первый трамвай. Он ходил по тем же рельсам, что и привычная тогда конка.

Хорошо запомнилось 7-летнему парнишке 10-летие Октябрьской революции в 1927-м. Вместе с мамой будущий художник стоит у праздничных витрин, а в них портреты Ленина и Троцкого. Другое яркое воспоминание – синагога, куда мальчика водил молиться папа (в семье говорили на идише). Все эти штрихи Леонид Шварцман запечатлел на своих картинах:

- Компоновал я работы необычно: скажем, внешний вид синагоги и интерьер или двор и сразу же часть комнаты. В общем не обошлось без фантазии, но - навеянной Минском моего детства. К примеру, ясно представлю тот момент, когда я сижу на лестнице нашего дома на втором этаже и греюсь на солнышке. Он и попал на картину.

Источник: kp.by

Грязь на Школьном проспекте и последняя ниточка

В нулевой класс Шварцман пошел в 7 лет. Сначала учился в 5-й русской школе на Ленинской улице (нынешняя Ленина). До революции в ее небольшом желтом двухэтажном здании (сегодня на его месте жилые дома 7, 9 и 11) размещалась Мужская правительственная гимназия. А напротив еще до войны стоял старый почтамт – теперь там другое здание по адресу Ленина, 14.

Тогда же центр жизни мальчишек с Раковской стал перемещаться на Школьный проспект. Так называли улицу Карла Маркса - такую же неширокую, как и сегодня. Здесь собирались после уроков месить грязь (толковым дорожным покрытием в 1920-х и не пахло) ученики белорусских, русских, еврейских и польских школ - в каменных двухэтажках их там хватало.

- В русской школе проучился до 8 класса, а затем нас перевели в 42-ю школу, которую я и закончил в 1938-м, - рассказывает мультипликатор. - Она находилась в бывшем доме губернатора на площади Свободы рядом с костелом и напротив маленького сквера - большим называли сквер возле драмтеатра (нынешний Купаловский – Ред.).

Кстати, Леонид Аронович и сегодня иногда перезванивается с одноклассницей Лизой Золинко, которая живет в Израиле. Это, наверное, последняя ниточка, которая связывает 97-летнего художника с довоенным Минском.

Источник: kp.by

Первая выставка в ГУМе и конкуренция в Ленинграде

Когда Шварцман учился в 8 классе (это был 1935-й), в Минске открылась художественная студия. Конечно, все кинулись туда наперебой – так хотелось рисовать. Экзамены наш герой прошел. Преподавал в студии Валентин Волков, который окончил еще Императорскую академию художеств в Петербурге. Был он учеником знаменитого русского живописца Константина Савицкого. В истории же белорусского искусства Волков прославился полотном-гигантом «Минск. З июля 1944 года».

- Я уверен, - говорит Леонид Аронович, - за три года Волков заложил во мне основы будущего профессионального творчества художника, особенно в области рисунка.

А еще Волков помог впервые выставиться талантливому парню. В 1930-е была такая минская традиция: к крупным праздникам витрины магазинов на Советской и Ленинской улицах украшали работами студийцев.

- Мне повезло выставиться в витрине ГУМа, - вспоминает Шварцман. – Это была серия на больших листах по мотивам «Приключений Гулливера» Джонатана Свифта.

Источник: kp.by

Многие ученики Волкова после окончания школы-десятилетки и студии мечтали поступить в ленинградскую Академию художеств. На такой волне в 1938-м Шварцман оказался в Ленинграде. Поехал он со своим товарищем по минской студии Львом Мильчиным. Благо, жить было где – на Васильевском острове уже жил старший брат Швармана. Но творческие экзамены минчане не сдали – не выдержали конкуренции:

- Правда, нам предложили поступить в подготовительную школу при академии. Лева отказался и уехал в Москву (потом он также стал художником-постановщиком и режиссером на «Союзмультфильме»). Ну а я решил остаться и учиться. Так и начался мой путь художника. Хотя это уже другая история - неминская.

Как узнать Минск в фильмах Шварцмана?

После войны Леонид Шварцман приезжал в Минск несколько раз. В первый раз искал родственников, потом - в творческие командировки. Последний раз был тут в 1985-м на всесоюзном кинофестивале. Не однажды он делал наброски близких ему уголков Минска с натуры, ходил по городу с этюдником.

- Не удивительно, что город подспудно возникал в моих работах, - рассуждает Леонид Аронович. - Воспоминания о городе детства есть в тех вымышленных городках, где живут Крокодил Гена и Чебурашка, обезьянки и Доверчивый дракон, отчасти - персонажи «Рукавички». Все эти небольшие домики, маленькие улочки – фантазии на тему воспоминаний об уютном мире Минска моего детства.

Справка

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1950-м окончил художественный факультет ВГИКа, но уже с 1948-го (по 2002-й) работал на «Союзмультфильме». Работал с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым и Инессой Ковалевской. Придумывал персонажей картин «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Потерялась внучка», «Варежка», серии о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев», «Дора-дора-помидора». Как режиссер и художник-постановщик Шварцман снял «Доверчивого дракона», «Я жду тебя, кит», «Гирлянда из малышей», некоторые выпуски «Котенка…» и 6-серийку «Осторожно, обезьянки!». У Шварцмана было две персональные выставки в Москве. Вступил в советский Союз кинематографистов в 1965 году: у Леонида Ароновича билет № 43 за подписью знаменитого Ивана Пырьева.

Все решил «Бемби»

Леонид Шварцман вспоминает, что после войны в Москве частенько показывали трофейное кино. Однажды он увидел диснеевский мультфильм «Бемби»:

- Я был потрясен и поступил вместо отделения натурного кино ВГИКа, как и собирался ранее, на мультипликационное.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются