«Росту цен и коммуналки – баста!» 3 17.09.2017, 15:34

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У белорусов более чем достаточно поводов выйти на Октябрьскую площадь в Минске 21 октября.

Белорусский Национальный Конгресс в своем плакате напомнил, что нынешняя власть ответственна за многочисленные проблемы, с которыми столкнулись граждане Беларуси в последнее время.

Среди них – рост цен и коммуналки, антизаконный налог для безработных, многочисленные налоги и поборы, появившиеся, как грибы после дождя.

БНК предлагает один ответ на многочисленные вопросы – сказать «Баста!» режиму Лукашенко на Октябрьской площади в Минске 21 октября.

Напомним, что «Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет в Минске 21 октября.

Акция начнется в 14:00 на Октябрьской площади.