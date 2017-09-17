Митинг Навального в Омске собрал сотни человек 17.09.2017, 16:59

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Фото: twitter

Российский оппозиционный политик проводит агитационный тур по регионам.

В Омске прошла встреча российского оппозиционера Алексея Навального с его сторонниками. Политик рассказал о своей предвыборной программе и ответил на вопросы жителей города. В митинге участвовали сотни человек, полиция в происходящее не вмешивалась, передает «Радио Свобода».

Навальный намерен участвовать выборах президента России в 2018 году. В настоящее время политик проводит агитационный тур по регионам страны. Он уже встретился с жителями Мурманска и Екатеринбурга, оба митинга прошли без задержаний.