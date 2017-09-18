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Каменецкий райисполком «раскулачил» фермеров

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  • 18.09.2017, 10:59
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Чиновники забрали землю, выданную ими же в прошлом году.

Это была любовь с первого взгляда. Летом 2014-го семья Борсук была проездом в Верховичах в Каменецком районе. Увидели в центре села старое заброшенное здание и вскоре приобрели его вместе с небольшим земельным наделом. А уже через год местные власти выделили фермерам аж 43 гектара земли! Не успели Борсуки засеять ее, как в апреле землю забрали обратно, говорится в репортаже «Белсата».

«На заседание райисполкома мужа не пригласили, только меня одну. И в течение 15 минут было принято решение, как они говорят, коллегиально, об изъятии земельного участка», — говорит фермер Галина Борсук.

Ранее земля принадлежала предприятию «Беловежский», однако пользовалось ей другое сельхозпредприятие — «Каленковичи». Когда фермеры взяли в свои руки землю и наняли работников — начались первые проблемы, отмечает Галина. На людей стали психологически давить.

«Приехало три внедорожника. Простояли в течение часа и молча уехали. Потом приезжал агроном, ложился под трактор — то есть стоял перед машиной, не давал нам работать. И тогда люди говорят — а зачем нам такая работа?», — рассказывает фермер.

Галине и ее мужу Николаю неоднократно намекали, что хозяин такой ситуацией недоволен, а землю нужно вернуть. Правда, что за хозяин — Борсукам так никто не объяснил.

«Когда мы обратились в колхоз, нас просто прогнали. Никто даже не хотел говорить о том, чтобы дать нам взамен другую землю, представить другой, альтернативный участок, чтобы мы могли его засеять», — объясняет фермер Николай Борсук.

Однако заместитель председателя Каменецкого райисполкома Вячеслав Ковальчук опровергает эту информацию: мол, Борсукам неоднократно предлагали альтернативную землю, но они от нее отказались, а во всем, что произошло, виноват конкретный человек, который передал фермерам чужую землю.

«Ввел в заблуждение начальник землеустроительной службы, который сейчас не работает. «Беловежский» не обрабатывал, обрабатывали «Каленковичи» эту землю. А Юшкевич Николай Казимирович подготовил документы, что эта земля не обрабатывалась», — говорит заместитель председателя Каменецкого райисполкома Вячеслав Ковальчук.

Во время разговора с «Белсатом» чиновник подтвердил информацию, что «Каленковичи», то есть хозяева земли, принадлежат крупному игроку на рынке молочных продуктов — «Савушкиному продукту», который месяц назад был награжден Почетным государственным знаменем лично главой государства.

Последняя борьба фермеров результатов не принесла — Верховный суд Беларуси обязал вернуть землю до 1-го октября. Тем не менее, Борсуки не сдаются и планируют обращаться в администрацию Лукашенко. Правда, учитывая полупрозрачные намеки чиновников, которые пугают фермеров «хозяином», на пользу в свою сторону семьи вряд ли стоит рассчитывать.


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