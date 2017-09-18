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Ученый из Кремниевой долины рассказал, когда люди смогут жить вечно

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  • 18.09.2017, 11:53
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Технологический прорыв в сфере омоложения находится уже не за горами.

Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро рассказал о технологиях омоложения, которые позволят жить вечно, а также о телепатических способностях человечества, сообщает ria.ru.

По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые позволят омолаживать человека и позволять ему жить вечно.

"Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно", — сказал ученый.

Он также заявил об отсутствии биологического предела человеческой жизни.

Кроме того, Хосе Луис Кордейро считает, что в будущем люди получать возможность общаться с помощью телепатии.

"Мы начнем общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология, я бы сказал, примитивная", — сказал он.

Футуролог также рассказал о будущем искусственного интеллекта.

"Он разовьется до уровня человеческого, а затем и превзойдет его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно", — сказал ученый.


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