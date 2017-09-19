В Мядельском районе более 1000 тонн зерна хранили под дождем 12 19.09.2017, 13:13

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Зерно отправили на исследование – можно ли из него еще испечь хлеб.

Сотрудники милиции выявили факт бесхозяйственности на Вилейском комбикормовом заводе. Более 1 тыс. тонн зерна хранились под открытым небом, сообщает УВД Минского облисполкома.

В милицию поступила информация, что в одном из хозяйств района ячмень, тритикале и овес хранятся в ненадлежащих условиях. Во время проверки эти сведения подтвердились.

«На открытой площадке Княгининского участка ОАО «Вилейский комбикормовый завод» на земле под дождем лежало свыше 1000 тонн зерна. Оказалось, в таких условиях урожай хранился уже не первый день»,- сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Милиция проводит проверку, по итогам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Зерно отправили на исследование - возможно, часть его еще можно спасти.