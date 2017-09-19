«Белорусские мужчины — настоящие кремни»2
- 19.09.2017, 20:06
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Блогер Александр Лапшин рассказал, что еще никогда не встречал столь сильных духом и мужественных людей.
12 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил из тюрьмы российско-израильского блогера Александра Лапшина, попавшего в заключение за «призывы к нарушению территориальных целостности Азербайджана».
А перед экстрадицией в Баку Лапшин провел два месяца в белорусском СИЗО. Свои впечатления он опубликовал на странице в «Живом журнале».
- Белорусские мужики — настоящие кремни. Еще никогда не встречал столь сильных духом и мужественных людей, которых фашистская тюрьма в центре Минска не сломила, а лишь сделала сильнее, — завершил свою статью Александр Лапшин.