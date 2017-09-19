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«Белорусские мужчины — настоящие кремни»

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  • 19.09.2017, 20:06
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Александр Лапшин

Блогер Александр Лапшин рассказал, что еще никогда не встречал столь сильных духом и мужественных людей.

12 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил из тюрьмы российско-израильского блогера Александра Лапшина, попавшего в заключение за «призывы к нарушению территориальных целостности Азербайджана».

А перед экстрадицией в Баку Лапшин провел два месяца в белорусском СИЗО. Свои впечатления он опубликовал на странице в «Живом журнале».

- Белорусские мужики — настоящие кремни. Еще никогда не встречал столь сильных духом и мужественных людей, которых фашистская тюрьма в центре Минска не сломила, а лишь сделала сильнее, — завершил свою статью Александр Лапшин.


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