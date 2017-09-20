Северная Венеция: Какие тайны хранит самый необычный ландшафт Беларуси

Северная Венеция: Какие тайны хранит самый необычный ландшафт Беларуси5
- 20.09.2017, 7:59
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Любой желающий может пройти по Ельне совершенно бесплатно.
«Не пытайтесь повторить это самостоятельно», – если здесь и прозвучит такая фраза, то не сегодня. Мы готовы показать вам, что пройтись по самому большому и древнему болоту Беларуси – это доступно и довольно просто. Так что собирайте ваш виртуальный рюкзак – и погнали.
Не спрашивайте только «зачем?», если вы не видели Ельню своими глазами: это тысячи гектаров нетронутой природы, дом для редких видов растений, животных и птиц, а само болото – настоящая древность, ему около 9 000 лет! Оценить местные красоты вы можете, заглянув в наш фоторепортаж», - пишут журналисты vkurier.by.
Любой желающий может пройти по Ельне совершенно бесплатно, главное правильно организовать маршрут, соблюдать правила безопасности и правила поведения в заказнике. Если вы не фанат долгих походов, а посмотреть очень хочется – выбирайте экотропу, она занимает всего в 1,5 километра и позволит идти посуху.
«В качестве «туда и обратно» наша группа выбрала маршрут от деревни Суховержье (Миорский район) до стоянки на озере Черное, втором по величине в заказнике Ельня. Там мы планировали заночевать. Для того, чтобы добраться до Черного, нам предстояло пройти по болоту около 10 километров пешком. Тут стоит вспомнить фразу одного известного персонажа, что «приключения — это не увеселительная прогулка в сияющий майский день».
Поход по болоту не потребовал специального снаряжения, кроме стандартного туристического набора, а вот обуви стоило уделить особое внимание. Я выбрала невысокие резиновые сапоги, остальная команда решила идти в удобных кроссовках, рассчитывая, что ноги все равно промокнут, а передвигаться будет гораздо легче. Идти по болоту в сапогах мне показалось совсем нетрудно: а, если бы защита была хотя бы до колена, наверное, ни разу бы не зачерпнула воды», - сообщает участница экспедиции Анастасии Вереск.
Заказник «Ельня» начался в лесу у деревни Суховержье, после предупредительного знака.
Дорога на этом участке все еще была довольно сухой, даже несмотря на неделю дождей накануне. Первые испытания водой начались, как только путешественники достигли гати.
Идти по настилу из бревен оказалось легко, но уже спустя полчаса гать обрывалась в настоящее болото.
Участок после гати был одним из самых топких: идти по мягкому мху приходилось очень осторожно. Только шаг – и проваливаешься по колено в воду. Кстати, поэтому стоит грамотно спланировать свой багаж, от лишнего веса заболит спина, а в воду вы будете проваливаться сильнее.
Лучшим помощником в пути оказался посох – им можно было прощупывать подозрительные кочки.
После топкой «обочины» пришлось идти по колее от болотохода. Езда на автомобиле по Ельне строго запрещена, чтобы не повредить нежный мох, поэтому работники заказника выезжают сюда на спецтехнике.
Кстати, увидеть болотоход учестники похода смогли прямо в деревне.
Стоит сразу смириться с тем, что кроме мокрых носков с вами всегда будут еще и мокрые по колено штаны. Закатывать их тоже не стоит – болото густо зарастает жестким вереском, который будет хлестать по ногам.
Первая часть пути заканчивалась у плотины, здесь пришлось переходить вброд.
Вся дорога до озера Черное, несмотря на скромное расстояние в 10 километров, заняла у нас около 7 часов: трудно тягать ноги по топкому болоту. Почва на озерной стоянке оказалась совсем другой – земля здесь не проваливалась под ногами, и можно было ходить уже по сухому. Потому важно брать с собой сменную обувь.
Здесь же, впервые после долгого дня, можно было выпить горячего чая. Учтите, что разводить костер, курить и даже пользоваться газовой горелкой на болоте запрещено, придется потерпеть до стоянки. Иначе вы рискуете поджечь торф и вызвать пожар, который будет угрожать всему заказнику.
«Мы встретили на Черном не только закат, но и рассвет и даже застали луну, которая поднялась прямо из озера. Стоянка на Черном пользуется популярностью, за двое суток мы встретили здесь еще две группы таких же «ходоков».
Обратная дорога показалась быстрее и короче – мы уже чувствовали себя гораздо увереннее. Жаль, что нам не удалось встретить в Ельне журавлей, осенью их собирается здесь до 4 000 особей.
Кстати, кроме топкой дороги есть и еще одно серьезное препятствие на болоте – это спелая клюква. Устоять невозможно, приходилось постоянно отставать по пути», - вспоминают участники похода.