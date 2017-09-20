Северная Венеция: Какие тайны хранит самый необычный ландшафт Беларуси 5 20.09.2017, 7:59

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Любой желающий может пройти по Ельне совершенно бесплатно.

«Не пытайтесь повторить это самостоятельно», – если здесь и прозвучит такая фраза, то не сегодня. Мы готовы показать вам, что пройтись по самому большому и древнему болоту Беларуси – это доступно и довольно просто. Так что собирайте ваш виртуальный рюкзак – и погнали.

Не спрашивайте только «зачем?», если вы не видели Ельню своими глазами: это тысячи гектаров нетронутой природы, дом для редких видов растений, животных и птиц, а само болото – настоящая древность, ему около 9 000 лет! Оценить местные красоты вы можете, заглянув в наш фоторепортаж», - пишут журналисты vkurier.by.

Любой желающий может пройти по Ельне совершенно бесплатно, главное правильно организовать маршрут, соблюдать правила безопасности и правила поведения в заказнике. Если вы не фанат долгих походов, а посмотреть очень хочется – выбирайте экотропу, она занимает всего в 1,5 километра и позволит идти посуху.

Болото может быть восхитительно красивым. Фото Анастасии Вереск

«В качестве «туда и обратно» наша группа выбрала маршрут от деревни Суховержье (Миорский район) до стоянки на озере Черное, втором по величине в заказнике Ельня. Там мы планировали заночевать. Для того, чтобы добраться до Черного, нам предстояло пройти по болоту около 10 километров пешком. Тут стоит вспомнить фразу одного известного персонажа, что «приключения — это не увеселительная прогулка в сияющий майский день».

Озеро Черное – конечная точка пути. Фото Анастасии Вереск

Поход по болоту не потребовал специального снаряжения, кроме стандартного туристического набора, а вот обуви стоило уделить особое внимание. Я выбрала невысокие резиновые сапоги, остальная команда решила идти в удобных кроссовках, рассчитывая, что ноги все равно промокнут, а передвигаться будет гораздо легче. Идти по болоту в сапогах мне показалось совсем нетрудно: а, если бы защита была хотя бы до колена, наверное, ни разу бы не зачерпнула воды», - сообщает участница экспедиции Анастасии Вереск.

И даже сапоги не спасут. Фото Анастасии Вереск

Заказник «Ельня» начался в лесу у деревни Суховержье, после предупредительного знака.

Здесь начинается Ельня. Фото Анастасии Вереск

Дорога на этом участке все еще была довольно сухой, даже несмотря на неделю дождей накануне. Первые испытания водой начались, как только путешественники достигли гати.

Идти по гати легко, приятно и сухо. Фото Анастасии Вереск

По обе стороны сопровождать вас будут озера. Всего их в Ельне 118 штук. Фото Анастасии Вереск

Бревна здесь с насечками – чтобы не скользили под ногой. Фото Анастасии Вереск

Идти по настилу из бревен оказалось легко, но уже спустя полчаса гать обрывалась в настоящее болото.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается… Фото Анастасии Вереск

Участок после гати был одним из самых топких: идти по мягкому мху приходилось очень осторожно. Только шаг – и проваливаешься по колено в воду. Кстати, поэтому стоит грамотно спланировать свой багаж, от лишнего веса заболит спина, а в воду вы будете проваливаться сильнее.

Фото Анастасии Вереск

Лучшим помощником в пути оказался посох – им можно было прощупывать подозрительные кочки.

Вперед так просто не пройти – пришлось обходить по боку. Фото Анастасии Вереск

Дорожка не из приятных. Фото Анастасии Вереск

После топкой «обочины» пришлось идти по колее от болотохода. Езда на автомобиле по Ельне строго запрещена, чтобы не повредить нежный мох, поэтому работники заказника выезжают сюда на спецтехнике.

Колея от болотохода. Фото Анастасии Вереск

Кстати, увидеть болотоход учестники похода смогли прямо в деревне.

Такая машина ездит со скоростью около 40 км/ч. Фото Анастасии Вереск

Стоит сразу смириться с тем, что кроме мокрых носков с вами всегда будут еще и мокрые по колено штаны. Закатывать их тоже не стоит – болото густо зарастает жестким вереском, который будет хлестать по ногам.

Вереск на болоте густой и очень жесткий. Фото Анастасии Вереск

Первая часть пути заканчивалась у плотины, здесь пришлось переходить вброд.

Переход у плотины,нужно прощупать доску под водой. Фото Анастасии Вереск

Пройти нелегко, зато вид просто потрясающий. Фото Анастасии Вереск

Вся дорога до озера Черное, несмотря на скромное расстояние в 10 километров, заняла у нас около 7 часов: трудно тягать ноги по топкому болоту. Почва на озерной стоянке оказалась совсем другой – земля здесь не проваливалась под ногами, и можно было ходить уже по сухому. Потому важно брать с собой сменную обувь.

Стоянка на озере Черном вполне обжитая. Фото Анастасии Вереск

Коллекция (не наша!) впечатляет – и не лень было на себе нести по болоту! Фото Анастасии Вереск

Здесь же, впервые после долгого дня, можно было выпить горячего чая. Учтите, что разводить костер, курить и даже пользоваться газовой горелкой на болоте запрещено, придется потерпеть до стоянки. Иначе вы рискуете поджечь торф и вызвать пожар, который будет угрожать всему заказнику.

А кто-то забыл весло. Фото Анастасии Вереск

Наконец-то можно переодеться в сухое! Фото Анастасии Вереск

Закат на Ельне. Фото Анастасии Вереск

«Мы встретили на Черном не только закат, но и рассвет и даже застали луну, которая поднялась прямо из озера. Стоянка на Черном пользуется популярностью, за двое суток мы встретили здесь еще две группы таких же «ходоков».

Ночь на озере Черное. Фото Анастасии Вереск

Перед рассветом. Фото Анастасии Вереск

Одна из палаток стояла прямо возле плотины. Фото Анастасии Вереск

Обратная дорога показалась быстрее и короче – мы уже чувствовали себя гораздо увереннее. Жаль, что нам не удалось встретить в Ельне журавлей, осенью их собирается здесь до 4 000 особей.

Кроме озера Черное большой популярностью пользуется Ельня – самый большой водоем болотного комплекса. Фото Анастасии Вереск

Примерный маршрут похода

Кстати, кроме топкой дороги есть и еще одно серьезное препятствие на болоте – это спелая клюква. Устоять невозможно, приходилось постоянно отставать по пути», - вспоминают участники похода.