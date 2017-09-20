Эксперт: Курс биткоина к доллару может сильно упасть 20.09.2017, 9:41

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На рынке криптовалют давно появились признаки возникновения «биржевого пузыря».

Мнением по динамике курсов криптовалют с Myfin.by поделилась финансовый консультант компании TeleTrade Жанна Кулакова:

– Прогнозировать курс биткоина, как и любых других криптовалют, сейчас очень непросто. Дело в том, что этот рынок пока очень небольшой, и объемы торгов на нем малы. В таких условиях любые мало-мальски крупные сделки или заявления касательно статуса криптовалют могут приводить к серьезным колебаниям в ту или иную сторону.

Смотрите, Центробанк Китая запретил ICO – и сразу рынок отреагировал болезненно: биткоин меньше чем за две недели просел на 2 тысячи долларов. Китай – важный игрок в мировой криптоиндустрии: здесь находится несколько крупнейших мировых бирж по торговле криптовалютой и крупные майнинговые фермы, а также велики обороты по ICO.

Я с уверенностью могу сказать, что доллар завтра не упадет на 30% – это практически невозможно. Но утверждать, что завтра на 30% не упадет или не вырастет биткоин, я не стану.

Если все-таки попытаться сделать прогноз, то, с моей точки зрения, в долгосрочной перспективе будущее криптовалют выглядят достаточно благоприятным. Я полагаю, что через 5-10-15 лет биткоин и другие популярные сегодня криптовалюты будут стоить гораздо дороже, чем сейчас, так как ценового потолка они еще явно не достигли.

Но этот прогноз не исключает возможности так называемого отката курсов в ближайшее время. На этом рынке давно появились признаки возникновения биржевого пузыря. С начала года биткоин подорожал в 4-5 раз, эфир – почти в 30, другие криптовалюты – на сотни и тысячи процентов. И часто на рынках такие периоды взрывного роста сменяются периодами падения. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время будут обвалы курсов криптовалют.

Но в долгосрочной перспективе это очень интересный инструмент для инвестиций, и мои прогнозы по нему благоприятные. Мы видим, что интерес к криптовалютам увеличивается, будет расти и сообщество людей, которые ее используют для различных целей, совершенствуются подходы к законодательству.

И чем дальше будет развиваться криптоэкономика, чем больше в ней будет накапливаться средств, чем больше будет ее ликвидность, тем менее волатильной она будет становиться.