закрыть
20 сентября 2017, среда, 10:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперт: Курс биткоина к доллару может сильно упасть

  • 20.09.2017, 9:41
Фото: 123rf

На рынке криптовалют давно появились признаки возникновения «биржевого пузыря».

Мнением по динамике курсов криптовалют с Myfin.by поделилась финансовый консультант компании TeleTrade Жанна Кулакова:

– Прогнозировать курс биткоина, как и любых других криптовалют, сейчас очень непросто. Дело в том, что этот рынок пока очень небольшой, и объемы торгов на нем малы. В таких условиях любые мало-мальски крупные сделки или заявления касательно статуса криптовалют могут приводить к серьезным колебаниям в ту или иную сторону.

Смотрите, Центробанк Китая запретил ICO – и сразу рынок отреагировал болезненно: биткоин меньше чем за две недели просел на 2 тысячи долларов. Китай – важный игрок в мировой криптоиндустрии: здесь находится несколько крупнейших мировых бирж по торговле криптовалютой и крупные майнинговые фермы, а также велики обороты по ICO.

Я с уверенностью могу сказать, что доллар завтра не упадет на 30% – это практически невозможно. Но утверждать, что завтра на 30% не упадет или не вырастет биткоин, я не стану.

Если все-таки попытаться сделать прогноз, то, с моей точки зрения, в долгосрочной перспективе будущее криптовалют выглядят достаточно благоприятным. Я полагаю, что через 5-10-15 лет биткоин и другие популярные сегодня криптовалюты будут стоить гораздо дороже, чем сейчас, так как ценового потолка они еще явно не достигли.

Но этот прогноз не исключает возможности так называемого отката курсов в ближайшее время. На этом рынке давно появились признаки возникновения биржевого пузыря. С начала года биткоин подорожал в 4-5 раз, эфир – почти в 30, другие криптовалюты – на сотни и тысячи процентов. И часто на рынках такие периоды взрывного роста сменяются периодами падения. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время будут обвалы курсов криптовалют.

Но в долгосрочной перспективе это очень интересный инструмент для инвестиций, и мои прогнозы по нему благоприятные. Мы видим, что интерес к криптовалютам увеличивается, будет расти и сообщество людей, которые ее используют для различных целей, совершенствуются подходы к законодательству.

И чем дальше будет развиваться криптоэкономика, чем больше в ней будет накапливаться средств, чем больше будет ее ликвидность, тем менее волатильной она будет становиться.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются