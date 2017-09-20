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Шойгу не захотел наблюдать за маневрами на одном полигоне с Лукашенко

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  • 20.09.2017, 12:11
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Диктатор прибыл на полигон под Борисовом без «союзника».

Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» официально «завершаются» сегодня, 20 сентября. Основное внимание приковано к полигону «Борисовский», куда прибыл Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко сопровождали глава Совбеза Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков, глава МВД Игорь Шуневич, помощник по безопасности и старший сын правителя Виктор Лукашенко.

Вертолет с диктатором около 10.00. Вместе с Лукашенко за учениями на полигоне будут наблюдать госсекретарь «союзного государства» Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков. Ожидалось и прибытие министра обороны России Сергея Шойгу, об этом заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ проигнорировал посещение полигона «Борисовский».

Напомним, что 16 сентября во время белорусско-российских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Три человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок.


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