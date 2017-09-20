Белорусы заплатят за обогрев окружающего воздуха? 20.09.2017, 15:43

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Коммунальники значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке.

В некоторых районах Беларуси жилищно-коммунальные организации значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям, заявил премьер-министр Андрей Кобяков во время заседания Президиума Совмина, на котором обсуждалась готовность коммунальников к работе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба Совмина.

К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области — 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области — по 20,3%, пишет tut.by.

— И по некоторым другим ЖКХ ситуация не лучше. Вопрос: кто за этот нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством, — заявил премьер-министр.

Напомним, в июле этого года в КГК заявили, что подготовили предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%.

Как подчеркнул председатель КГК Леонид Анфимов, снижение затрат в организациях ЖКХ — приоритетная задача, которую необходимо решать всей вертикали власти, начиная от Совета министров до председателей райисполкомов. О принятии эффективных мер в данной сфере неоднократно говорил глава государства, и КГК уделяет этому направлению особое внимание.

«Комитету дважды давалось поручение всесторонне изучить порядок формирования тарифов, найти внутренние резервы в самой системе, максимально задействовав которые можно было бы существенно увеличить окупаемость затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей», — отметил Леонид Анфимов.

В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги в зимний период в среднем 30,9% занимает плата за теплоснабжение. Из-за этого в первую очередь предложения комитета направлены на повышение эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства.

Так, по словам начальника главного управления контроля за работой отраслей в сфере материального производства КГК Станислава Наркевича, предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. Всего в стране насчитывается более 300 таких объектов, на отдельных из них себестоимость теплоэнергии в 3−6 раз превышает среднюю по системе ЖКХ. Основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются.

В прошлом году в КГК рассказывали о необоснованном увеличении тарифов на ЖКУ и переплатах населения. Позднее рабочая группа Комитета государственного контроля выработала предложения по снижению затрат на жилищно-коммунальные услуги и повышению окупаемости услуг со стороны населения.

На сегодня паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили уже более 80% потребителей, сообщил Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина.

«Ежегодно в сентябре мы рассматриваем вопрос готовности к работе в осенне-зимний период. Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ — это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года. Например, на 14 сентября паспорта готовности получили 80,2% потребителей, год назад их было 71,2%», — отметил премьер-министр.

При этом готовность теплоисточников составляет 76,5% (на аналогичную дату 2016-го — 62,5%).

«Однако нам еще есть над чем работать. Есть вопросы, которые не решаются годами. Например, который год мы не можем завершить модернизацию котельных, имеющих повышенный расход топлива и электроэнергии», — обратил внимание Андрей Кобяков. На начало 2017 года в стране насчитывалось 14 таких котельных. Эту работу планируется завершить в текущем году, кроме одной котельной в Могилевской области.

Также Андрей Кобяков упомянул такие проблемные темы, как исправность приборов учета системы регулирования отопления и горячего водоснабжения, расчистка просек воздушных линий электропередачи и прилегающего к ним леса от опасных деревьев и насаждений, а также вопрос задолженности за торфяное и древесное топливо.