«Немецкая волна»: От чего белорусы бегут в столицу 10 20.09.2017, 16:22

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Жители нашей страны думают, что Минск все-таки «резиновый».

Уровень урбанизации в Беларуси один из самых высоких в Европе. По данным Белстата, около 78 процентов жителей страны проживают в городах, а каждый пятый белорус живет в столице - Минске. Корреспондент DW побывал в Шкловском районе Могилевской области и поинтересовался у местных жителей, с какими проблемами они сталкиваются и почему стремятся в столицу из самого успешного района области.

Обманчивое благополучие белорусской провинции

Могилевчанин Дмитрий Антончик четыре года назад коренным образом изменил свою жизнь. Из 380-тысячного родного города он решил переехать в провинциальный Шклов в 25-ти километрах от областного центра. "Дело в том, - объясняет Дмитрий, - что у меня появилась семья, а для пяти человек - меня, жены и троих детей, жилищных условий не хватало". Шклов привлекал тем, что по цене могилевской "однушки" там можно было купить хорошую трехкомнатную квартиру. Ремонт Дмитрий делал сам, вложив в него все накопленные во время работы в России деньги, и первый год был очень доволен.

Однако реалии жизни в райцентре вскоре дали о себе знать. В таких городках нет теплоцентралей, их обслуживают котельные, поэтому в многоэтажные дома горячая вода подается только утром и вечером.

Также не все многоквартирные дома подключены к центральной канализации, а на улицах нет дренажно-ливневой системы и в дождь их заливает. Скудным выглядит и ассортимент товаров в магазинах, говорит Дмитрий. Например, чтобы полностью собрать ребенка в школу пришлось ехать в Могилев - местная торговля не смогла удовлетворить требования образовательного учреждения.

Отсутствие работы в глубинке

Но самая главная проблема - это отсутствие работы. В Шклове очень хорошей зарплатой считаются 300-400 белорусских рублей (в пересчете 131-175 евро). И такие вакансии передаются здесь в буквальном смысле по наследству либо по блату знакомым и родственникам. Дмитрию Антончику, как чужаку, такого места не нашлось. Пришлось трудоустроиться в Могилеве и каждый день ездить туда на работу, что в принципе, говорит Дмитрий, для Шклова уже стало нормой.

Сегодня Дмитрий Антончик уже не хочет жить в Шклове. Вернуться в областной центр он не может, так как там не осталось жилья, а экономическая ситуация в регионе такова, что даже и там хорошую зарплату не найти. За последний месяц он, квалифицированный электрик, заработал лишь 250 белорусских рублей. Можно заработать и вдвое больше, говорит Дмитрий, но это будет такой режим труда, за который в соседних странах платят до 1000 евро. Мужчина уже подыскал себе рабочее место за пределами Беларуси и мечтает забрать туда семью.

На что могут рассчитывать деревенские жители

Ситуация в деревне выглядит еще хуже, говорит житель агрогородка Добрейка Шкловского района, кандидат экономических наук Петр Мигурский. В минувшие выходные в Добрейке прошел районный праздник урожая "Дожинки", на который ученый пригласил корреспондента DW.

"Дожинки" - это максимум, на что может рассчитывать сельский житель, рассказывает Мигурский. К празднику в агрогородке положили новый асфальт, выкрасили фасады домов, выставили около сотни торговых павильонов и композиций из овощей, и конечно, традиционные праздничные угощения.

Но их скудный ассортимент и дороговизна - первое, что бросилось в глаза. Традиционные шашлыки, пирожки и блюда общепита хоть и незначительно, но стоили дороже, чем в городе. При этом, отмечает Мигурский, зарплаты в деревне на 20-30 процентов ниже, чем в Шклове и стартуют от 170 рублей. "Местные жители экономят на еде и даже берут продукты питания в долг", - говорит Петр Мигурский.

Райпо не выдержит конкуренции

С советских времен, объясняет экономист, деревню обслуживают районные потребительские общества, входящие в "Белкоопсоюз". Эта организация возит в сельские магазины городской товар, но с ценой, увеличенной на стоимость доставки. В пример можно привести ситуацию с сахаром, цена на который регулируется государством. В магазинах больших городов килограмм стоит 1,69 рубля, а в Добрейке на ценнике уже 1,81 руб. И так на все продукты.

Изменить положение призвана проведенная неделю назад встреча Александра Лукашенко с одним из приближенных бизнесменов, владельцем сети супермаркетов "Корона" Павлом Топузидисом.

В Шкловском районе проводят эксперимент: в райцентре уже строится супермаркет, а в агрогородках района должны появиться магазины этой сети. При этом Лукашенко заявил, что замена белкоопсоюзовской торговли не нужна, а нужна конкуренция.

Но именно конкуренция и уничтожит "Белкоопсоюз", уверен Петр Мигурский. Система райпо, говорит он, работает по заявительному принципу. То есть, продавцу можно дать заявку на товар и его привезут, поэтому строить второй магазин в Добрейке не нужно. Проблема в убыточности старой советской системы, которая выполняет еще и социальную функцию: ей принадлежит около 10 тысяч сельских магазинов, где работает до 100 тысяч человек. Ранее государство покрывало убытки, объясняет Мигурский, а теперь эту проблему решено переложить на плечи частника.

Деградация белорусской деревни

Пенсионерка Людмила Минько сделала карьеру в городе. Из деревни в Гродненской области она уехала, когда ей было всего 14 лет, а завершила трудовой путь чиновником Могилевского облисполкома. Людмила вспоминает слова своей матери: "Чтобы не топтать всю жизнь навоз, учись". Паспорта, рассказывает она, выдавали не всем - нужно было поступить в вуз или записаться на комсомольскую стройку. С тех времен идея уехать из деревни стала для многих смыслом жизни. Кто этого не сделал, оказался в аутсайдерах, считает Людмила Минько.

44-летний экономист Андрей Юрков родился и вырос в деревне, окончил столичный университет и вернулся работать на родину - в Дрибинский район, что на границе с Россией. По признанию Юркова, у него была возможность остаться в Минске, однако на тот момент он хотел быть полезным родному хозяйству. Но сегодня он уже не испытывает прежнего энтузиазма. "Я чувствую, что здесь больше не развиваюсь", - говорит Андрей Юрков.

Деревня, продолжает Андрей, совершенно деградировала. Здесь уже нет приличных школ и библиотек, нет традиций и культурной жизни. Более того, говорит он, если раньше из деревни стремились уехать в областные города, то сегодня все нацелены на столицу. Все понимают, что даже в Могилеве уже нечего делать. Андрей Юрков, по его признанию, и сам подумывает о переезде, сдерживают его лишь пожилые родители, нуждающиеся в помощи и заботе.