«Колорадская» колонна доехала до Гомеля

«Колорадская» колонна доехала до Гомеля1
- 20.09.2017, 20:36
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Автоколонны активистов пророссийской организации НОД заметили в центре города.
Сегодня автомобили пророссийских активистов с георгиевскими лентами и портретами Путина были замечены в центра Гомеля, сообщает gomel.today. Ранее 18 сентября колонна НОД проехала через центр Минска.
На сайте пророссийской организации «национально-освободительное движение» (НОД) отмечается необходимость согласования движения автопробега с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом в списке пунктов акции Минск и Гомель не значатся. Не известно согласовано ли их появление с гомельскими чиновниками. В Минске НОДовцы заявляли, что приехали в Беларусь инкогнито.
Движение Нод активно поддерживает Путина, аннексию Крыма, пророссийских сепаратистов на Донбассе.