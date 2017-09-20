«Колорадская» колонна доехала до Гомеля 1 20.09.2017, 20:36

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Фото: «Радыё Свабода»

Автоколонны активистов пророссийской организации НОД заметили в центре города.

Сегодня автомобили пророссийских активистов с георгиевскими лентами и портретами Путина были замечены в центра Гомеля, сообщает gomel.today. Ранее 18 сентября колонна НОД проехала через центр Минска.

На сайте пророссийской организации «национально-освободительное движение» (НОД) отмечается необходимость согласования движения автопробега с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом в списке пунктов акции Минск и Гомель не значатся. Не известно согласовано ли их появление с гомельскими чиновниками. В Минске НОДовцы заявляли, что приехали в Беларусь инкогнито.

Движение Нод активно поддерживает Путина, аннексию Крыма, пророссийских сепаратистов на Донбассе.