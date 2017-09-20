Какими были легендарные белорусские мельницы? 1 20.09.2017, 22:47

Фото: planetabelarus.by

Еще 50 лет назад многие белорусы надеялись лишь на силу воды или ветра, чтобы получить муку.

В старину мельницы встречались практически в любом белорусском местечке. Сюда всегда стекались потоки людей, чтобы обеспечить себя мукой и хлебом.

Еще 50 лет назад многие белорусы надеялись лишь на силу воды или ветра, чтобы получить муку, а сегодня мельницы можно увидеть только в музеях или в некоторых деревнях, причем зачастую в плачевном состоянии. Сайт рlanetabelarus.by составил гид по сохранившимся белорусским мельницам, чтобы поближе познакомиться с работой замысловатых для современного человека механизмов.

Легендарная мельница

Первая известная белорусская мельница появилась в легенде, по которой Минск был основан богатырем Менеском. Чародей Менеск по роду занятий был мельником. Ему пришлось по душе место, где в Свислочь впадала река Переспа, там он и решил построить мельницу. Причем такую, что могла размолоть не только зерно, но и камни. Плавучая мельница Менеска крепилась к мосту или утяжелялась якорями, а колесо и жернова приводились в движение течением реки. Менеск набрал людей для работы на мельнице, они и стали первыми жителями города, который позже назвали именем богатыря.

Сегодня в Парке Победы есть необычная скульптура «Мельница Переспы», которая создана по мотивам легенды. А в будущем у минских историков есть идея установить на Свислочи скульптуру плавающей водяной мельницы и фигуру самого богатыря Менеска.

Водяные мельницы

Как и Менеск, многие белорусы на протяжении долгих веков возводили водяные мельницы, которые, кстати, появились раньше ветряных. Колесо приводилось в движение силой воды. На территории Беларуси всегда было много рек, и на многих из них встречались мельницы, в том числе и плавучие. Белорусские мастера умело использовали природную стихию, чтобы решить бытовые вопросы. Чаще всего строились деревянные мельницы, диаметр колеса достигал четырех метров. Но возводили и каменные сооружения, некоторые из них уцелели до наших дней.

Например, хорошо сохранилась водяная мельница в деревне Замошье Ушачского района, есть руины подобного сооружения и в Васьковичах (Чаусский район). Подобные каменные здания можно сегодня найти в разных уголках Беларуси, правда, усмотреть мельницу в них не так просто. Ведь со временем и за ненадобностью исчез важнейший элемент построек – колесо.

Но работающие мельницы – с шумом воды, водяной пылью и радугой в ней – всегда создавали вокруг себя такие романтические и живописные уголки, что многим захотелось их восстановить, несмотря на ненадобность самого механизма.

Так, работающая водяная мельница стала украшением туристического комплекса «Наносы-Новоселье», есть восстановленные мельницы XIX века в Гервятах и в Гольшанах.

В деревне Россь Волковысского района также сохранилась старая водяная мельница, и ее можно назвать уникальной. Вместе с подвалом она занимает шесть этажей, поэтому сооружение называют самой большой мельницей Беларуси. Здание с мощными стенами и окнами напоминает скорее старинный дом, но располагающиеся внутри жернова, колесо и амбар не оставляют сомнений в том, как использовалась постройка. Эта огромная мельница была построена в начале XX века в парково-усадебном комплексе рода Потоцких.

Ветряные мельницы

Несмотря на небольшую скорость ветра в Беларуси, ветряные мельницы также стали весьма популярными на нашей территории. Например, в XIX столетии только в Гродненской губернии их насчитывалось около 250. Правильно рассчитать и построить сооружение могли не многие, поэтому со временем появились строители, которые специализировались именно на ветряках.

Мельницы с выразительными силуэтами ставили в стороне от других построек, в местах доступных ветру и с хорошим обзором. Сначала строились мельницы-«козловки», в которых с крыльями поворачивался весь корпус. Позже появились «голландские», или «шатровые», мельницы, в которых подвижной была только верхняя часть. В 1930-е множество ветряков осталось без хозяев, которых массово «раскулачивали». Но в послевоенное время, чтобы восстанавливать хозяйства, мельницы снова начали активно использовать, еще тогда их насчитывалось в стране несколько тысяч.

Со временем постройки разрушались, и сегодня в редких белорусских деревнях можно увидеть полуразваленные ветряки, к которым еще полвека назад стекались жители всего региона.

Мельницы, которые сохранились лучше всего, сегодня разобраны по музеям, ведь такой экспонат украсит любую коллекцию. В Музее народной архитектуры и быта под Минском сразу несколько ветряков. Самую большую и заметную мельницу привезли из деревни Домоткановичи Клецкого района, она была построена в начале XIX века.

Пятиярусная мельница, построенная в 1903-1905 годах в деревне Березовка Кормянского района, сегодня радует посетителей музейного комплекса «Дудутки». История этого ветряка типична для Беларуси. Здание высотой 14 метров построили братья Поляковы, но вскоре собственная мельница «заклеймила» их как кулаков. Так мельников сослали в Сибирь, а постройка перешла колхозу. Она использовалась до 1970-х, а потом стояла без дела. В 1992 году мельницу обнаружил основатель музея в Дудутках и перевез к себе, так постройка сохранилась и сама стала музеем.

Агроусадьба «Хутор Николин Остров» также известна своей мельницей. Этот ветряк, скорее всего, был построен в 1880-х годах. Он уникален тем, что до сих пор работает и в то же время является памятником деревянного зодчества XIX века. Его хозяин также был раскулачен в 1930-х, а колхоз использовал мельницу еще долгие десятилетия, переведя ее на электротягу.

А в деревне Ходаково под Минском в частной коллекции художника Владимира Цвирко есть еще более необычный экспонат.

Это восстановленная мельница, которую называют самой маленькой в Беларуси.

Ее высота меньше трех метров, до Второй мировой войны такие мини-мельницы были в некоторых белорусских хозяйствах. Владимир обнаружил ветряк под Дрогичином в полусгнившем состоянии и потратил больше года на его восстановление. Теперь мельница работает и в ней даже можно изменить степень помола муки.

Несмотря на то, что сами мельницы сохранились в Беларуси в единичных экземплярах, они так часто упоминались в литературе, легендах и песнях, что стали не только частью белорусской истории, но и культуры, и до сих пор вызывают интерес. И пусть из деревень они переместились в музеи и агроусадьбы, они все так же создают вокруг себя немного мистическую обстановку.