«Чтобы Беларусь стала страной мечты, я каждый день прихожу на работу» 4 21.09.2017, 10:30

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Юрий Шиф рассказал о любимом деле и почему он не уезжает из страны.

У каждого мужчины есть ценности, которым он глубоко предан. Кто-то любит одну женщину, кто-то начал свое дело еще в 90-е и до сих пор его продолжает, а кто-то пьет один и тот же крепкий напиток всю жизнь. KYKY вместе с Jack Daniel's решил выяснить, чему никогда не изменит великий белорусский кастомайзер Юрий Шиф. Оказалось, преданность Юрий объясняет словами не «потому что», а «вопреки».

Юрий Шиф – это пример человека, который делом доказывает, что в Беларуси живут талантливые люди. Юрий занимается кастомайзингом мотоциклов уже больше пятнадцати лет. За это время из его мастерской вышли десятки мотоциклов, которые оценили авторитетные кастом-критики всего мира. Например, мотоцикл Ducky, который команда мастерской собрала за три дня на глазах у зрителей, выиграл европейский BikerBuild-Off в Германии и занял первое место на выставке МotorBikeExpo в Вероне. А ставший легендой TheMachine получил первое место в классе мотоциклов с неамериканскими моторами «Metric World Championship» на американском World Championship Of CustomBikeBuilding. Говорить о победах команды Юрия можно вечно, но сегодня он расскажет вам немного о другом.

Итак, начнем. О преданности своему делу

Предан ли я своему делу? Да, конечно. Но давайте разберемся, что такое в принципе преданность. Это готовность поменять или не поменять то, что у тебя есть, на что-то другое. Я бы мог поменять работу, но зачем? Я в своем деле хорош. Ну, так говорят по крайне мере. Немногие могут по-настоящему оценить то, чем я занимаюсь: для этого нужно быть как минимум специалистом моего уровня или на голову выше.

Недавно я смотрел документальный фильм «Мечты Дзиро о суши». Он про мастера, у которого ресторан на 10 стульев и три звезды Мишлен: как же нужно готовить это простое блюдо, чтобы выйти на такой космический уровень? Да просто это философия, особое отношение к своему ремеслу.

Я работаю не ради работы, не ради удовлетворения амбиций. Работа – часть моей жизни, потому что в ней есть элемент творчества: процесс не заканчивается в шесть часов вечера, рабочий день длится все 24 часа. Я постоянно нахожусь в состоянии осмысления, как и любой творческий человек.

Но тут тоже стоит уточнить: все думают, что, творческие люди творят за чашкой кофе или в душе, ванной – в общем, когда вдохновение приходит. Это не так. Писатели, композиторы и так далее каждое утро приходят на свою работу, хочется им того или нет, есть у них настроение или нет, и начинают напрягаться, создавать что-то новое. Если человек поступает по-другому – он не вправе называть себя профессионалом.

Если отбросить лирику, для любого человека работа – средство получения материального вознаграждения, нормальная составляющая жизни. Как в библии написано: шесть дней работай, на седьмой – отдыхай. Приблизительно в таком соотношении мы должны жить, за нас уже все давно придумали.

О преданности индивидуальности

Мотоциклы – вот объект, с которым работаю я и моя команда. Продукт, который мы выпускаем уже 15 лет на профессиональном уровне. К слову, не только мотоциклы: иногда мы работаем с автомобилями, инжиниринговыми проектами, стартапами, которые, бывает, перерастают в большие проекты. Но основная часть работы – это именно мотоциклы.

В отличие от других видов транспорта, мотоцикл является очень личным для своих владельцев, индивидуальным, так же, как индивидуален каждый человек. Мы помогаем людям сделать их такими, перед нами стоит задача удивить людей, вывести из состояния ежедневной серости, обыденности, показать, что все в этом мире может быть нестандартным, отличительным.

У меня нет любимчиков: все персонализированы и являются частью своих владельцев. Все наши мотоциклы живут своей жизнью, приносят людям радость, но далеко от нас никогда не уходят: мы их сами не отпускаем, держим в зоне досягаемости.

Можем в любой момент попросить у владельца взять его мотоцикл для выставки или просто «погладить» (улыбается). Мы со всеми связаны, хотя сделали уже десятки мотоциклов.

Я говорю «мы», потому что работаю не один: у меня есть команда, люди, с некоторыми из которых я дружу уже больше 25 лет. Я бы сказал, что этим людям я тоже предан, хотя и отпускаю их легко, без негатива и с напутствием на дальнейшую жизнь.

О преданности семье

В первую очередь, семья – это близкие, родные люди, которые создают вокруг тебя энергетическое пространство, где ты всегда находишься под защитой, спасаешься от неурядиц и невзгод, где ты получаешь силы для творчества и жизни в целом. Предан ли я ей? Да. Но если вы попросите меня построить пирамиду ценностей и разместить в ней семью – я откажусь. Во многом потому, что мне не нравится слово пирамида (улыбается). Пирамида – это когда внизу чего-то очень много, а сверху – крайне мало. Почему люди всегда пытаются бросаться из крайности в крайность? Мне не хочется так жить, я пытаюсь создать вокруг себя гармонию, в которой не нужно делать что-то вопреки, наоборот, просто плыть по спокойному ровному течению к идеальной модели жизни, когда утром тебе хочется на работу, а вечером – домой.

О преданности друзьям

У нового поколения понятие о дружбе крайне гипертрофированно: сейчас у всех друзья в социальных сетях. У меня в жизни все иначе. У мужчин действительно есть настоящие друзья. Это люди, которые идут с тобой по жизни и они не обязательно говорят только то, что тебе хочется услышать. Вообще, понять, кем вам приходится человек, можно только в тяжелой жизненной ситуации, а не когда вам тепло и вкусно. Если человек не уйдет в период, когда вы окажетесь в невыносимом состоянии, он точно сможет отвечать характеристике «друг». Сегодня же многие люди считают близкими тех, кто проводит с ними свободное время и отмечает праздники. Хорошо, но не правдиво. У меня за спиной уже длинная жизнь, случались разные ситуации. Спасал ли я жизнь другу? Нет, не спасал. Бросался ли за ним в огонь или воду? Нет, не бросался. Но есть у меня люди, для которых я готов сделать все, что будет в моих силах. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше: некоторые уходят в страну вечных друзей…

О преданности стране

Я могу очень долго говорить о том, почему я предан Беларуси и не хочу уезжать из этой страны. Начну с того, что я бывал во многих странах, временно жил и работал за границей и неоднократно задавался вопросом: «Почему я должен уезжать из страны, где жили и умерли десятки поколений моих предков?» Почему в головах белорусов появляется мысль, что они должны жить в другом месте? Там что, небо голубее, сахар слаще, булка мягче? А если и так, вы поймите, так было не всегда. Европейские страны, Америка – все буквально построены своими же гражданами с нуля. Ту же Германию полностью после войны восстанавливали, Израильтяне и вовсе в пустыне государство построили.

Так что мешает белорусам сделать так же, построить ту же Америку, о которой многие мечтают, в Беларуси? Давайте сделаем лучшую жизнь здесь.

Именно для того, чтобы Беларусь стала настоящей страной мечты, я каждый день прихожу на работу и делаю свое дело хорошо. И это самый простой рецепт: хочешь жить в великой стране – делай свою работу достойно.

Самое большое заблуждение эмигрантов в том, что они думают, что нужны кому-то в чужой стране, что найдут там новую родину. Я не согласен. Уезжая куда бы то ни было, человек отрезает от себя родных, друзей. Про таких говорят: «Без рода и без племени». Они не знают историю своей семьи, не знают ни первого, ни второго поколения своих предков. Они не граждане, а просто ID в паспорте. Как сейчас в Евросоюзе в документах пишут просто ЕС, не указывая, откуда человек родом: из Польши или Литвы. Кто-то скажет, что так и должно быть, что мы все просто граждане мира. Не должно. И не надо говорить, что это новый миропорядок – это заблуждение, которое нам хотят насадить. Почему я не хочу уезжать из Беларуси? Да просто не хочу. Как профессор Преображенский говорил: «Не хочу, без всякой причины».