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Барановичский Беар Гриллс продержался пять дней в лесу

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  • 21.09.2017, 11:07
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Юрий Маковский

Юрий Маковский охотился на дикого кабана, собирал воду с росы и питался ягодами.

В воскресенье, 3 сентября, в лесу Ганцевичского района заблудилась барановичская пенсионерка. Ее нашли в тот же день благодаря тому, что родственники забили тревогу и позвонили спасателям. У жителя нашего города Юрия Маковского другая история: он спасателям не звонил и запретил это делать своей жене.

Юрий рассказал Intex-press, как выживал в лесу целых пять дней без еды и воды.

«Нет, я не заблудился, я скоро вернусь домой»

Когда я заблудился в лесу в 2013 году, мне было уже 59 лет. Пошел за грибами, начал там как-то петлять и в итоге заблудился. Сам не понял, как я, такой опытный взрослый дядька, потерялся в местности, которую знал с детства. Для меня это был шок.

С собой я носил телефон, простой, кнопочный. Поэтому звонил жене утром и вечером, рассказывал о самочувствии и просил не тревожить спасателей, потому что не мог переступить через гордыню.

Мне казалось, я не мог заблудиться. А раз так, зачем трезвонить? Людям что, без меня работы мало? Вот я и бродил по тропинкам, собирал ягоды и постоянно думал: «Нет, я не заблудился, я возле своей деревни, скоро вернусь домой».

Держался на адреналине

В первый день я исследовал лес, оставлял метки на деревьях, прислушивался. Но слышал только пение птиц. А когда стемнело, понял, что придется заночевать в лесу, нашел сухое место под деревом.

На второй день я сильно проголодался. Нашел лесной орех, зажевал лопухом, и все. Для здорового мужика это за еду не считается. Тогда я понял, что придется выживать так еще неизвестное число дней, и начал запасаться едой и водой. Воду собирал с росы и из ручья в бутылку, питался травой, орехами и ягодами.

На третий день я уже очень хотел нормально поесть, попить, помыться, в конце концов. Жена уговаривала меня позвонить спасателям. А я уперся, словно баран, и все бродил по лесу, жевал ягоды да траву.

Когда наткнулся на дикого кабана с детенышами, у меня слюни потекли. И я, «забив» на безопасность, решил поохотиться. Надеялся поймать кабанчика и поджарить его: спички у меня были.

Только я приблизился к кабанчику, как взрослый кабан развернулся и побежал на меня. Гнал, пока я не залез на дерево. Слезать оттуда я не рисковал четыре часа. Все пять дней, что провел в лесу, я злился. Я был голоден, постоянно замерзал и никак не мог выспаться. Но больше всего бесило, что, будучи опытным грибником, я заблудился и не мог найти дорогу домой.

Сейчас я понимаю, что нужно было сразу же позвонить спасателям. Возможно, они нашли бы меня в тот же день. Но тогда ни о каком МЧС я, дурак, даже слышать не хотел.

Как вышел на свою деревню, я уже и не помню. Спустя пять голодных дней мозг у меня работал странно и казался ватным. Помню только, как думал, что должен выжить любой ценой, и держался, наверное, на адреналине.

Неделю питался мясом без гарнира

Зато, когда понял, что нашел дорогу, то бежал до дома. У меня словно второе дыхание открылось, а усталость как рукой сняло. Жена, увидев меня, расплакалась, бросилась на шею. И наготовила еды. Тогда я неделю, наверное, питался одним мясом без гарнира. Никаких овощей не хотелось, даже картошки. И если любовь к овощам вернулась быстро, то зелень – укроп, петрушку – я не могу есть до сих пор. В лесу травы наелся.


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