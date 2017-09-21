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Парламент Молдовы повторно принял отклоненные Додоном законы

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  • 21.09.2017, 16:53

По Конституции, они теперь должны быть утверждены исполнительной властью.

Парламент Молдовы повторно принял 12 законопроектов, которые были отклонены пророссийским президентом страны Игорем Додоном, сообщает dw.com.

За повторное принятие документов в четверг, 21 сентября, проголосовали 55 депутатов от правящей коалиции. Все остальные фракции бойкотировали заседание, обвинив правящую Демократическую партию в узурпации власти в стране.

Одобренные парламентом законопроекты будут вновь направлены президенту для промульгации. Поскольку президентское вето преодолено, Додон теперь обязан утвердить их в качестве законов.

Среди документов, принятых повторно парламентом Молдовы, - закон о борьбе с терроризмом, предусматривающий сокращение полномочий президента в области борьбы с терроризмом и управления соответствующими госструктурами, в том числе Службой информации безопасности. Часть полномочий президента в этой сфере переходит к председателю парламента.

Председатель парламента Андриан Канду выразил удовлетворение оперативной работой законодательного органа. Комментируя действия оппозиции, бойкотировавшей голосование, спикер сказал: "Это право оппозиции. Они решили прибегнуть к такому политическую жесту, поняв, что у них нет аргументов, а парламентское большинство повторно проголосует за принятые законы. Мы имеем свою повестку дня, которая согласована с нашими партнерами и направлена на выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС".


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