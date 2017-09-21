«Хотела еще в магистратуру пойти, но внучка родилась» 2 21.09.2017, 17:48

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Минчане о том, почему пошли получать высшее образование после 30.

Культ высшего образования в нашей стране – факт известный и неоспоримый. Но что если в юности получить его не удалось? Поговорили с минчанами, которые поступили в вузы в возрасте постарше, и узнали, какая она, студенческая жизнь для тех, кому за 30, и зачем ее начинать, пишет сайт citydog.by.

ЕЛЕНА, ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

Поступила в 34 года

«В 18 лет у меня была любимая работа»

– Сразу после школы я поступила в педагогические классы – десятимесячные курсы для будущих педагогов. Во время обучения у нас было очень много практических занятий плюс один месяц стажировки под присмотром старших специалистов. Поэтому навыки, необходимые в моей профессии, как мне казалось, я освоила сполна. Если бы я окончила педклассы с красным дипломом, могла бы сразу поступить на дневное в университет. Но у меня было пару «четверок», и поэтому я должна была отработать два года.

Так в 18 лет я устроилась на работу, которая мне безумно нравилась. И я спокойно применяла на практике то, чему научилась, и нарабатывала собственный опыт. В скором времени ко мне самой уже приставляли студенток-стажерок, и я как практик с уже приличным стажем не чувствовала необходимости в высшем образовании: всех всё устраивало.

СЕРГЕЙ. ОПЕРАТОР-ФРИЛАНСЕР

Поступил в 32

«Построила квартиру, и встал выбор: выплачивать всю ее стоимость или идти в вуз»

Потом я вышла замуж, у меня появились дети, и я построила квартиру на условиях беспроцентного займа от предприятия, которое взяло шефство над нашим детским садом: история в тот период достаточно популярная. И период этот как раз совпал с нововведением, по которому все педагогические кадры должны были иметь высшее образование. Поэтому мне оставалось либо повышать свою квалификацию, либо увольняться и по договору выплачивать предприятию стоимость жилья в десятидневный срок. Конечно, с нашими зарплатами сделать это было нереально. И в 34 года я поступила в вуз.

«То, что понимала хуже, зубрила»

Поступление прошло достаточно легко. Да, мне пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить школьную программу, но по итогу я поступила на заочное отделение на бюджет.

Учиться нужно было 5 лет, и все эти годы студенткой я была крайне ответственной. Это сейчас с любым вопросом можно залезть в интернет, а тогда мы корпели над тоннами бумажек в библиотеке. Мне хорошо давались такие дисциплины, как психология, педагогика, предматематическая подготовка – в общем, все то, что я уже успешно опробовала на практике. С этими предметами даже часто приходилось помогать молодым студентам. А то, что понимала хуже, приходилось зубрить.

В основном мои одногруппники были младше меня, но были и студенты постарше. Хотя разница в возрасте на наших отношениях никак не сказывалась: общались мы абсолютно на равных. Конечно, минус заочного обучения в том, что встречались мы только на сессиях, и этих двух недель в семестр для общения было недостаточно.

С преподавателями отношения тоже сложились отличные, хотя некоторые из них были моими ровесниками или даже младше меня. Но никакой неловкости или панибратства это не вызывало.

В общем, могу сказать, что в студенческую жизнь хоть минимально, но окунуться я успела. Университет дал мне почувствовать атмосферу учебы, пар и сессий. А весельем и общением я успела насладиться еще по юности, когда ездила работать вожатой в пионерские лагеря вместе с ровесниками-студентами, которые проходили практику.

«Появилась семья, и от амбиций пришлось отказаться»

– В юности я учился в политехническом техникуме, но прекрасно понимал, что это не моя сфера: постоянно не покидало ощущение, что нахожусь не в своей тарелке. А позже увлекся операторским искусством. Я попробовал себя в этом деле, показал свои работы кое-кому, и мне сказали, что, в общем-то, потенциал у меня есть и его нужно развивать. Это дело затянуло меня с головой, и лет с 25 я уже точно знал, что хочу поступить туда, где мне смогут дать системные знания по этому вопросу. Но потом появилась семья, какие-то бытовые моменты, и от своих амбиций пришлось на время отказаться.

«В 32 я наконец поступил в Академию искусств»

Лет в 30 я все же решил действовать: нашел через интернет журналистско-операторские курсы в Киеве при одном из телеканалов. Там мне дали азы: научили делать репортажи, новостные сюжеты. И в 32 года я наконец поступил в Академию искусств на кафедру кинотелеоператорства на заочку, исполнив тем самым свою отсроченную мечту.

В группе было 12 человек: двое из них мои ровесники, остальные, конечно же, моложе – разрыв в возрасте лет 10. Сама учеба нравилась, было действительно интересно. Особенно запомнились курсовые – мы снимали клипы, этюды, зарисовки, а у меня лучше всего получались документальные короткометражки. Уже тогда я понял, куда дальше двигаться и под что себя затачивать, и это дало свои плоды: мою дипломную работу отправили на международный кинофестиваль, где она выиграла гран-при.

Университет дал мне не только практические навыки, это была еще и «варка» непосредственно в творческом процессе, что тоже сыграло большую роль. Конечно, иногда я жалею, что не пошел учиться раньше, ведь у того, кто стартовал молодым, больше времени на достижение высокого уровня в профессии. Но я рад, что все-таки решился, собрался и поступил. Потому теперь нет этого чувства упущенной возможности.

А вообще, на университетском образовании ведь все не заканчивается: это всего лишь этап, а не конечный пункт. Я считаю, что, если ты хочешь быть конкурентоспособным, нужно развиваться дальше самому. Главное – вовремя понять, чего ты действительно хочешь. А возраст тут совершенно не важен.

АННА, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

Поступила в 41

«Училась в техникуме, вышла замуж, родила»

– После школы я училась в политехническом техникуме, в 19 лет вышла замуж, а в 20 уже родила первенца. Конечно, тогда мне было не до высшего образования (улыбается). В техникуме я получала образование, связанное с автоматизированием систем управления, но вышло так, что по распределению попала в экономику. Так и осталась в этой сфере и решила, что нужно получить образование, связанное с моей нынешней деятельностью.

«Хотела поступать, но испугалась, что ничего не помню»

Хотела поступить еще тогда, когда мне было чуть за 30, но, если честно, испугалась, что уже ничего не помню и не знаю. А потом, в 41 год, решила: была не была, нужно попробовать. Документы побежала подавать в последний день, так получилось. Думала: суждено – значит пройду, нет так нет. По итогу я поступила на платное отделение Минского инновационного университета (бывший Минский институт управления).

Я оказалась на удивление ответственной студенткой: со всего потока была на первом месте по успеваемости и за пять лет пальму первенства никому не уступила. Это, если честно, было удивительно даже для меня самой. Мне казалось, что у ребят, которые только недавно окончили школу, знаний осталось больше. Но, как мне кажется, мне помогли опыт и взрослое мировоззрение.

«Хотела в магистратуру пойти, но внучка родилась»

Когда я училась в техникуме, я размышляла как нынешние студенты: «Ай, ну потом выучу, хвостов нахватаю – и ладно». А в университете я уже понимала всю ответственность: учила, зубрила, как школьница. Да, вообще-то, и стыдно было показать, что ты, взрослый, состоявшийся человек, уже работающий на руководящей должности, чего-то не знаешь. Многие преподаватели даже настоятельно рекомендовали мне идти в магистратуру. Я и планировала, но тут как раз внучка родилась, так что пока не до магистратуры (улыбается).

Из одногруппников только одна женщина была приблизительно моего возраста, остальные ребята – до 30 лет, многие так вообще ровесники моего сына. Но так сложилось, что в подружки я себе выбрала далеко не ровесниц. Всем девочкам, с которыми я стала общаться тесно, было примерно по лет 25, и сдружились мы очень хорошо.

Учиться мне очень нравилось. Недавно вот созванивались с одногруппницей и обсуждали, какая тоска без сессий! Студенческая жизнь как особый мир. Отвлекаешься от привычной рутины, забываешь, что у тебя есть работа, семья, и совершенно не чувствуешь своего возраста.